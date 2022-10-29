أمير الكورد الإيزيديين: سابحث مشاكل سنجار مع رئيس الوزراء العراقي

دعا أمير الكورد الإيزيديين، حازم تحسين بك، الحكومة العراقية إلى الاهتمام بإعادة إعمار سنجار، مشيراً إلى أنه طلب لقاء رئيس الوزراء العراق لبحث هذا الأمر.

ويزور حازم تحسين بك، سنجار منذ ثلاثة أيام، وهي زيارته الأولى للقضاء منذ تنصيبه أميراً للكورد الإيزيديين، مشيراً إلى أنه التقى خلالها بأهالي سنجار لمعرفة آرائهم ونقلها إلى حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

يشار إلى أن حازم تحسين بك، نصب أميراً للكورد الإيزيديين في كوردستان والعالم، بعد وفاة والده تحسين بك عام 2019.

أمير الكورد الإيزيديين، قال في مؤتمر صحفي اليوم السبت (29 تشرين الأول 2022) إن “أهلنا تعرضوا إلى الإبادة الجماعية، وأرى بأن نقل مطالبهم إلى حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية واجب يقع على عاتقي”.

حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، أعرب عن أمله في أن “يستقر الوضع في البلاد مع تسلم الحكومة العراقية الجديدة لعملها”، لافتاً إلى أن “إقليم كوردستان سيشهد مزيداً من الاستقرار عندما يكون وضع العراق مستقراً”.

وأضاف: “أهنئ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني واطلب منه أن يعيد إعمار سنجار”.

بشأن مساعي تطبيع الأوضاع في سنجار وعودة النازحين إلى ديارهم، أشار إلى انه طلب لقاء رئيس الوزراء العراقي، وسيزور بغداد بعد تحديد موعد للقاء لبحث هذه المسائل.

يذكر أن حازم تحسين بك، قال لشبكة رووداو الإعلامية في أيلول الماضي، إن النازحين الإيزيديين في المخيمات، يعيشون في ظل أوضاع سيئة للغاية، وينتظرون العودة إلى سنجار منذ ثماني سنوات، لكن عدم تنفيذ اتفاق سنجار أصبح عاملاً يدفعهم للهجرة إلى خارج البلد.

وبيّن أن الإيزيديين ما زالوا في أمكانهم ينتظرون العودة إلى سنجار منذ ثماني سنوات، مبيّناّ أن عدم تعويضهم، وسوء الأوضاع في سنجار، عاملان أساسيان لهجرتهم إلى خارج البلد.

منذ 8 سنوات يعيش أكثر من 135 ألف نازح من سنجار في 15 مخيماً بمحافظة دهوك، عدا عن 189 ألفاً آخرين يعيشون خارج المخيمات، جميعهم يتطلعون للعودة إلى موطن آبائهم وأجدادهم.