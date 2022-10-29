الأمم المتحدة تنشر أرشيفاً رقمياً يوثق ثقافة الإيزيديين

ﻧﺸﺮت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ غوغل ﻟﻠﻔﻨﻮن واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أول أرﺷﯿﻒ رﻗﻤﻲ ﯾﻮﺛﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ الكورد الإيزيديين، واستغرق انشاؤه 12 شهراً بدعم من صندوق الصحة الثقافية العراقي، في إطار مبادرة “التشافي بالفنون”.

ويتألف الأرشيف الذي نشرته الأمم المتحدة، من أربعة معارض رقمية أنشأتها 16 امرأة إيزيدية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة “يزدا”.

إطﻼق ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة جاء ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ منظمة “ﻣﺠﺘﻤﻊ جميل” اﻟﺪوﻟية، وﻣﺆﺳﺴﺔ “ﻛﻠﺘﺸﺮّ ﻧﺮ” (CULTURUNNERS)، وﻣﻜﺘﺐ ﻣﺒﻌﻮث اﻷمين اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮجيا، وﻣﻨﺼﺔ “ﻻ أﺣﺪ يستمع” (Nobody’s Listening) .

اﻟﻤﺤﻔﻮظﺎت اﻷرشيفية، التي اﺳﺘﻐﺮق إﻧﺸﺎؤھﺎ 12 شهراً بدعم من “صندوق الصحة الثقافية العراقي، ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺒﺎدرة “اﻟﺘﺸﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻔﻨﻮن”، وھﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرة اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺼﺤﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ العالمية، تهدف إﻟﻰ دﻋﻢ اﻟﻨﺴﺎء اﻹيزيديات الناجيات ﻣﻦ اﻹﺑﺎدة الجماعية، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل تسخير اﻟﻔﻮاﺋﺪ النفسية اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ الفنية وتوثيق الهوية الثقافية.

يشار إلى أن الارشيف الثقافي الايزيدي، أطلق ﻋﺒﺮ فعاليات أقيمت ﻓﻲ دھﻮك وباريس ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ الناجيات اﻟﻼﺗﻲ ﺳﺎھﻤﻦ ﻓﻲ إﻧﺸﺎئه.

لوحة من الأرشيف الإيزيدي/ هانا حسن