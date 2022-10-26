مركز لالش يقيم حفل توقيع اربعة كتب قيمة

دهوك/ شبكة لالش الاعلامية

بحضور نخبة من المثقفين والشخصيات البارزة من مناطق الايزيدية ومحافظة دهوك، اقام مركزلالش الثقافي والاجتماعي في قاعة شيخ شامو في مبنى المركز في دهوك حفلا لتوقيع اربعة كتب من مطبوعات لالش في يوم الثلاثاء 25/10/2022.

بعد دقيقة صمت احتراما واجلالا لارواح الشهداء الابرار، القى السيد سعيد جردو رئيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي كلمة تحدث فيها عن دور مركز لالش الثقافي والاجتماعي وعطائه ونشاطه المستمر وخاصة في جانب طبع الكتب القيمة ذات العلاقة بالتراث والتاريخ والدين الايزيدي.

بعدها ادارة السيد داود مراد ختاري مسئول قسم البحوث جلسة توقيع الكتب الاربعة، حيث قدم الدكتور سعيد خديدة شرحًا عن محتويات كتاب الدكتورعدنان زيان فرحان (السياسة البريطانية تجاه الاقليات الدينية في العراق ١٩١٤-١٩٤١) ، ثم تحدث الكاتب حجي جعفر عن كتابه (هندەک ڤەکۆلین ل دۆر ئەدەب و رۆشەنبیریا کوردی، ومن ثم تحدث السيد نواف سنجاري عن كتاب المرحوم عرب شنكال (الكلمات الكرمانجية في لغة اهالي بحزاني وعشيقة)، واخيرا تحدثت الدكتورة حنان نوري عبر مقطع فيديو عن كتابها( مفهوم الالوهية عند الايزيدية والزرادشتية والصابئة المندائية).

وختمت الجلسة بتوقيع الكتب وتوزيعها على الحضور.