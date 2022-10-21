نوري الدحل: سنجار باتت مدينة أشباح ولا يوجد من يستطيع إخراج PKK والفصائل المسلحة منها

وصف رئيس مجلس عشائر سنجار نوري الدحل، مدينة سنجار بأنها “مدينة أشباح”، مشيراً الى عدم قدرة العراقيين على اخراج عناصر حزب العمال الكوردستاني (PKK) والفصائل المسلحة الأخرى من القضاء.

وقال الدحل لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الجمعة (21 تشرين الاول 2022) ان “الوضع الحالي في سنجار مشتت ونحن غير راضين عنه”، مبينا ان “ان القوات المتواجدة فيه غير متجانسة وغير متفاهمة، وان وضع القضاء في السابق كان افضل من كل باقي مناطق العراق”.

ورغم مرور خمس سنوات على تحرير محافظة نينوى وإعلان النصر على تنظيم داعش، لايزال 70% من الإزيديين يعيشون خارج مناطقهم.

“الوضع الحالي في سنجار صعب جداً، وعودة أهالي المنطقة الى أماكنهم صعبة جداً، والعوائل العائدة من مخيم دوميز الى القضاء تعاني من فقدان الخدمات الاساسية من كهرباء وماء وغيرها”، وفقا للدحل الذي لفت الى “وجود عوائل من خارج القضاء يسكنون المدينة ويأخذون المنازل عنوة، ويقومون بطرد أصحاب المنازل عند مطالبتهم بممتلكاتهم”.

وذكر ان “المواطن العربي يعود الى سنجار حاله حال المواطن الإزيدي والكوردي، لكن الوضع لا يشجع على العودة الآن”، حسب تعبيره، مشيراً الى ان “المجرمين معروفون، ولا يوجد دواعش لدينا ونحن متفاهمون مع الإزيديين والكورد”.

رئيس مجلس عشائر سنجار نوري الدحل، قال ايضاً ان “المشكلة تكمن في الـ (ب ك ك) و (ي ب ش) و(هـ ب ش)”، منوهاً الى ان “تلك القوات دخيلة على هذه المنطقة”.

ويعيش أكثر من 330 ألف نازح من سنجار في مخيمات بمحافظة دهوك منذ 2014 عقب هجوم داعش.

وأشار الدحل الى التفاهم والتعايش بين مختلف المكونات في سنجار بقوله: “نحن موجودون منذ 370 عاماً في سنجار ونعيش بتآلف ومحبة، كورداً وعرباً وازيدية، ونستطيع تشكيل لجنة لحل الامور في القضاء، لكننا نلتزم بتوجيهات الحكومة غير ان العراقيين لا يستطيعون اخراج الفصائل المسلحة من سنجار، لذا قطعنا الامل بخروج حزب العمال الكوردستاني وباقي الفصائل من سنجار، حيث وضعنا الان متردي وهنالك أكثر من 8 الاف عائلة مشردة”.

الدحل، نوه الى ان “الفصائل المسلحة ليسوا من سنجار ويحصلون علو رواتب ويتجسسون لصالح حزب العمال الكوردستاني داخل سنجار، ونحن بدورنا أوصلنا ذلك الى رئيس الوزراء لكننا نشعر باليأس، كما أننا لجأنا الى المنظمات الدولية التي لم تفعل بدورها شيئاً”.

وأكد قيام الفصائل المسلحة بـ”حفر عشرات الكيلومترات تحت جبل سنجار، حيث باتت المنطقة تضم مسيرات وصواريخ، كما ان الحكومة تعلم ذلك”، مبينا ان “وضع سنجار قبل مرحلة تنظيم داعش كان جيداً جداً، وكان القضاء يعدّ ملاذاً آمناً”.

أما بخصوص تواجد الاهالي داخل سنجار، أوضح الدحل انه “لا يوجد داخل قصبة سنجار الا عدد من العوائل الشيعية وعدد من الازيدية المرتزقة الذين يعملون لصالح حزب العمال الكوردستاني”، مضيفاً أن “الازيديين يعيشون نفس أوضاعنا من حيث التشريد”.

الدحل، انتقد وجود “بعض المرتزوقة والمنفلتين الذين يستفيدون من تردي الامور بالحصول على بعض الاموال من اجل تنفيذ بعض العمليات وقطع الطريق على الناس”، مؤكدا انه “لا يوجد سنجاري اصلي يسكن القضاء باستثناء نحو 20 او 30 عائلة شيعية”.

يذكر أنه في يوم (10 تشرين الأول 2020) وقعت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان على اتفاقية سنجار التي تضمنت ثلاثة محاور، إداري وأمني ومحور إعادة الإعمار.

وبحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين، أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً، مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها، وأن لا يكون لحزب العمال الكوردستاني وتوابعه أي دور في المنطقة.

فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.

ووقع الاتفاقية عن حكومة إقليم كوردستان، وزير الداخلية، ريبر أحمد، فيما وقع عن الحكومة الاتحادية، وكيل رئيس جهاز الأمن الوطني، حميد رشيد فليح.