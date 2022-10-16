مركز لالش الشيخان يعقد مؤتمره الانتخابي السادس

إعلام مركز لالش / الشيخان

تحت شعار لالش نبع صافي يصب في مجرى الثقافة الكوردية و برعاية السيد سردار شيخ يحيى قائمقام قضاء الشيخان، و بحضور السيد سعيد جردو رئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي و الإجتماعي / دهوك و ممثل الفرع العشرين للحزب الديمقراطي الكوردستاني و مدراء و ممثلي الدوائر الحكومية،

و إتحاد نساء كوردستان / الشيخان و دائرة الثقافة و الفنون / الشيخان و المركز الثقافي في الشيخان و وجهاء المنطقة ، ففي يوم الجمعة المصادف 14 / 10 / 2022 أنعقد مركز لالش / الشيخان مؤتمره السادس بحضور أغلبية أعضاء المؤتمر.

في البداية وقف الحضور دقيقة صمت تكريماً لأرواح شهداء كوردستان و على رأسهم البارزاني الخالد و إدريس الفقيد و بعدها ألقيت كلمة الترحيب مِـنْ قِبَـلْ مسؤول المركز السيد آزاد مراد أشار فيها الدور البارز الذي قام به مركزنا و ما قدمه مِـنْ دعم للنازحين و خاصة الطلبة منهم و كذلك النشاطات و الفعاليات اللامحدودة و بعدها ألقيت كلمة مِـنْ قِبَـلْ قائمقمام قضاء الشيخان بين فيها الدور الفعال لمركز لالش / الشيخان في المنطقة مِـنْ نشاطات متنوعة و زرع روح التآخي و دوره الإجتماعي في المنطقة ، و بعد ذلك أختتمت الجلسة الأولى للمؤتمر و في الجلسة الثانية أشرفت على المؤتمر لجنة مِـنَ الهيئة العليا لمركز لالش / دهوك مكونة مِـنْ الدكتور سعيد خديدة رئيساً للجنة وعضوين هما السيد ناصر جوكي و السيد كاروان باعدري و بحضور المحامي حجي هفند كمشرف قانوني على المؤتمر و بعدها قرأت اللجان الثقافية و الإدارية و العلاقات و المالية تقاريرهم و بعدها عرضت للتصويت و قُبلت بتأييد غالبية أعضاء المؤتمر و ثم طلبت اللجنة المشرفة مِـنَ الهيئة القديمة الصعود على المنصة و حل نفسها لأختيار هيئة جديدة و بعدها طرح على أعضاء المؤتمر أختيار آلية التصويت فتم أختيار ألية القائمة بأغلبية الأصوات و مِـنْ ثم طلبت اللجنة على أعضاء المؤتمر مَـنْ لديه قائمة فليتفضل على المنصة و كانت هناك قائمة واحدة فقط فصوت عليها بأغلبية أعضاء المؤتمر و تكونت هذه القائمة مِـنْ :

١- آزاد مراد حاجي

٢- غزوان رمضان علي

٣- سلام مرزا قاسم

٤- فرحان حمو حاجي

٥- زيدان خلو جروت

٦- فائز خالد شرو

٧- شيرزاد خديدة سليمان

٨- أنمار سلو كافان

٩- داخواز كريم سليمان

١٠- بيداء خيري عفان

١١- هدية جوقي

أختتم المؤتمر بتهنئة أنتخاب أعضاء الهيئة الجديدة مِـنْ قِبَـلْ أعضاء المؤتمر .