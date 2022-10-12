(بالصور) الإيزيديون يحتفلون بعيد “جما” في معبد لالش بإقليم كوردستان

توافدت المئات من العوائل الكوردية الإيزيدية من داخل وخارج البلاد على معبد “لالش” في إقليم كوردستان، للمشاركة في طقوس عيد “جما”، والذي يستمر اسبوعاً كاملاً.

ويقصد الإيزيديون في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، من كل عام معبد “لالش” في قضاء شيخان جنوب شرق دهوك، لإحياء طقوس عيد “جما”، أحد أعرق الأعياد لدى هذه الطائفة.

وقال مسؤول الإعلام في معبد لالش لقمان سليمان لـ(باسنيوز): “إن “عيد جما من الأعياد القديمة لدى الإيزيديين، وتبدأ مراسم العيد من يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر وتنتهي يوم 12 منه، إذ يحضر الإيزيديون من مختلف أنحاء العالم إلى هذا المكان المقدس”.

وأوضح سليمان “أن هذا هو العيد الكبير للإيزيديين، وهناك أكثر من 200 ألف شخص قد حضروا من كل بقاع العالم للمشاركة في المراسيم التي تقام في معبد لالش، ونحن نقدم شكرنا لرئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني على اعلان هذه الايام عطلة رسمية في كل عام، كما نشكر القوات الامنية التي تحافظ على أمن وسلامة المحتفلين”.

وتعدّ زيارة ضريح “شيخادي” والتعمد بمياه “العين البيضاء” والطواف حول جبل “عرفات”، من أهم الطقوس التي يمارسها الكورد الإيزيديون في هذا العيد، وبعدها يكون الإيزيدي قد أكمل حجه. كذلك يتوجه الحجاج لزيارة ضريح الشخصية الدينية البارزة في تاريخهم، “شيخادي” (عدي بن مسافر) (توفي عام 1162)، الواقع في لالش شرق محافظة دهوك بإقليم كوردستان”.