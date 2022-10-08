لالش بحزاني يعقد مؤتمره الانتخابي السادس

اعلام لالش بحزاني

برعاية السيد ذنون يونس يوسف مدير ناحية بعشيقة وبحضور سماحة رئيس القوالين قوال بهزاد سليمان سفو عضو المجلس الروحاني الايزدي الأعلى والنائب شيروان جمال آغا الدوبرداني عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديموقراطي الكوردستاني،

والسيد سعيد جردو رئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي والسادة اعضاء الهيئة العليا والسيد شاكر سيتو الهركي عضو الفرع الرابع عشر ممثل لجنة محلية باشيك الحزب الديموقراطي الكوردستاني والسيد ادريس علي خاموكا مسؤول لجنة محلية كولان للحزب الديموقراطي الكوردستاني والسيد ماجد حسن البيطار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني والسادة اعضاء وكوادر اللجنة المحلية والسيد خدر سليمان حمو رئيس المجلس الاجتماعي في بحزاني والسيد حامد حسن خدر مختار بحزاني والسيد بديع عبدال اربيع مسؤول فرع الموصل لاتحاد معلمي كوردستان والسيد كرم عمر خضر حمكو مسؤول فرع الموصل لاتحاد الشبيبة الديموقراطي الكوردستاني والسادة ممثلي الاحزاب السياسية الحزب الشيوعي العراقي والشيوعي الكوردستاني وباشراف السادة

1- اسعد رشيد رئيس اللجنة

2- ناصر جوكي عضو

3- جمعة الياس سليم عضو

4- ديارين خديدا خلف عضو

5- منيب سيدو جتو عضو

عقد مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني مؤتمره الانتخابي السادس ، استهلت أعمال المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت وإجلال على الروح الطاهرة الزكية للفقيدين المرحومين المرحوم شيخ شامو شيخو والمرحوم بير خدر سليمان وجميع شهداء الابادة الايزدية وشهداء العراق وشهداء الحركة التحررية الكوردية وشهداء الكورد و كوردستان وفي مقدمتهم البارزاني الخالد وادريس الفقيد ..

بدات بعدها اعمال المرتمر

وتضمنت الجلسة الأولى قراة كلمات السادة

مدير الناحية وممثل اللجنة المحلية وكلمة مركز لالش بحزاني التي القاها رعد طارق رئيس المركز

بعد ذلك وفي الجلسة الثانية تم قراة تقارير اللجان الثقافية والمالية والإدارية والعلاقات وبعد ان تمت مناقشتها عرضت على التصويت وتم الموافقة عليها بالإجماع المطلق

ختام اعمال المؤتمر وفي الجلسة الثالثة طلبت اللجنة المشرفة من الهيئة الإدارية القديمة الصعود للمنصة وحل نفسها .. ثم طلبت اللجنة المشرفة من اعضاء المؤتمر اختيار آلية التصويت وتم الاتفاق بالإجماع على اختيار التصويت وفق نظام القائمة ..

وفتح بعد ذلك باب الترشيح لاختيار الهيئة الإدارية للمركز وتقدمت قائمة واحدة وهي قائمة السيد رعد طارق .. وعرضت على التصويت وتم التصويت على القائمة بالإجماع المطلق ومن قبل جميع المؤتمرين ..

ومن الله التوفيق ..

شكرا لكل منتسبينا الأعزاء على منحنا ثقتهم وان شاء الله سنكون عند تلك الثقة التي منحونا اياها ، شكرا لكل من ساندنا ودعمنا باي شكل من الاشكال.