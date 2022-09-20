تكريم الطلبة المتفوفين مِـنْ قِبَـلْ لالش الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن برنامج دعم و تكريم الطلبة لمركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان و بدعم مِــنَ الهيئة العليا لمركز لالش / دهوك ففي يوم الأحد المصادف 18 / 9 / 2022 و بحضور كل مِـن السادة:

فرج عثمان مدير تربية قضاء الشيخان و هفال صالح نرمو كارگێـر الفرع العشرين للحزب الديمقراطي الكوردستاني و هاشم لطيف مسؤول لجنة محلية الشيخان للحزب و خلف ألياس عضو الهيئة الإدارية لمركز لالش / دهوك و شيروان هاشم ممثل عن نقابة معلمي كوردستان فرع الشيخان و محمد حربي مسؤول إتحاد طلبة كوردستان فرع الشيخان و حجي أحمد مدير دائرة الثقافة و الفنون / الشيخان و محمد عارف مسؤول المركز الثقافي في الشيخان و مدراء المدارس ، في البداية وقف الحضور دقيقة صمت إكراما لأرواح شهداء كوردستان و على رأسهم الخالدين مصطفى البارزاني و إدريس البارزاني و بعدها ألقيت كلمة الترحيب مِـنْ قِبَـلْ السيد آزاد مراد مسؤول مركز لالش / الشيخان ذكر فيها دعمنا المستمر للطلبة كونهم شريحة مهمة لبناء و تطوير المجتمع و إزدهار المستقبل و ثم ألقى السيد فرج عثمان مدير تربية قضاء الشيخان بيّن فيها دور مركز لالش / الشيخان في المنطقة و دعمه المستمر للطلبة و بعدها ألقى السيد خلف ألياس عضو الهيئة العليا لمركز لالش / دهوك أكد فيها أنّ مركز لالش سيستمر في دعم الطلبة و بعد ذلك تم توزيع الجوائز على الطلبة المتفوقين ، و في الختام شكر الحضور جهود مركز لالش / الشيخان و دوره في المنطقة خاصة دعم الطلبة .