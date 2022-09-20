غربي كوردستان .. العثور على حدث ايزيدي كان داعش اختطفه طفلاً من شنگال

سلّمت الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطيPYD، اليوم الثلاثاء، طفلا إيزيديا إلى البيت الإيزيدي في الجزيرة بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) بهدف تسلميه لذويه في قضاء شنگال بإقليم كوردستان، وذلك بعد العثور عليه في دار حماية الطفل التابع للإدارة في الجزيرة.

وقالت الإدارة والبيت الإيزيدي في بيان مشترك تُلي خلال مؤتمر صحفي: إن ” عوائل بعض الأطفال الذين لم يتم التعرف عليهم، تم نقلهم إلى دار حماية الطفل لرعاية الأطفال، من بينهم الطفل الإيزيدي مازن جردو رندين الذي دخل إلى الدار مع حملة تحرير الباغوز عام 2019، وهو في الـ11 من عمره، نظراً لعدم معرفته بأصوله وعائلته”.

وأضاف البيان ، أن “مازن كان يبلغ من العمر 7 سنوات أثناء تعرضه للخطف من قبل داعش عام 2014″، مشيرا إلى أن” الطفل لم يكن يعلم شيئا عن أصوله، وبعد 3 سنوات من دخوله إلى الدار، كشف عن هويته”.

واوضح البيان أنه” بعد البحث والتحري بالتعاون بين هيئة المرأة في إقليم الجزيرة، والبيت الإيزيدي، تم التعرف على ذوي الطفل”.

وكان مسلحو تنظيم داعش قد اجتاحوا سهل نينوى وقضاء شنگال في أغسطس / آب 2014 وارتكبوا فظائع بحق الكورد الإيزيديين شملت كل أنواع الجرائم من قتل وتهجير واختطاف، صنفتها الأمم المتحدة كجرائم ضد الإنسانية.