مركز لالش يشارك في مؤتمر عالمي من خلال احد اعضاءه

اجری اللقاء/ يوسف بري- دەنگێ لالش

شارك مؤخرا احد اعضاء الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في مؤتمر عالمي في مدينة (كارلسروه) الٲلمانية تحت عنوان (الوحدة و التسامح من أجل عالم افضل)، والذي بدٲت اعماله في يوم (٣١اغسطس) وانتهی في يوم (٨ سبتمبر)، حول هذا المؤتمر اجرت جريدة دەنگێ لالش لقاءا خاصاً مع الاكاديمي والاستاذ الجامعي فارس الياس كتي ومسؤول قسم العلاقات في الهيئة العليا لمركز لالش..

بخصوص الجهة التي قامت بتنظيم المؤتمر، يقول السيد فارس الياس “تم تنظيم المؤتمر من قبل مجلس الكنائس العالمي و بدعم من قبل مجلس الكنائس الالماني و الحكومة الالمانية”.

افتتح المؤتمر في اليوم الاول من قبل السيد فران فالتر شتاينماير رئيس جمهورية المانيا الاتحادية، حسب ماقال السيد فارس، والذي اضاف “تناول المؤتمر جميع الجوانب التي تمر بها العالم و لا سيما مسائل تغيير المناخ و مستقبل البشرية و الحروب القديمة و الاخيرة كالحرب الاوكرانية و تم التاكيد على ضرورة منع جميع اشكال العنف و الصراعات و اهمية العمل معا من اجل الوحدة و التسامح لاننا جميعا نواجه مستقبلا مشتركا”.

حول مشاركة عضو الهيئة العليا لمركز لالش في فعاليات المؤتمر، قال السيد كتي “شاركتُ في ثلاث بنلات كمتحدث، في البنل الاول الذي كان عن الاناس المشردين و الذين لا يمتلكون مٲوى، تكلمت عن الايزيديين و تاريخهم و كيف استقبلوا الناس المشردين كالارمن و غيرهم و كذلك كيف استقبلتهم العالم بعد ابادتهم الاخيرة”.

كذلك تحدث السيد فارس في البنل الثاني، بقوله “كان البنل الثاني عن الرق و الاغتصاب، تحدثت عن معاناة الايزيديين و لا سيما المختطفات و اكدتُ على اهمية حماية المراة و عدم السماح بتكرار ما حدث للمرأة الايزيدية في المستقبل ضد اي مرأة في العالم”.

اما البنل الثالث الذي كان بعنوان (فقط السلام في الشرق الاوسط)، عن هذا الموضوع يضيف السيد فارس الياس “كان هدف البنل صياغة توصيات منطقة الشرق الاوسط ضمن المؤتمر و تمكنت من اضافة عدة نقاط بخصوص الايزيديين الى التوصيات الختامية كضرورة احقاق العدالة و الاعتراف بمظلوميتهم و البحث عن المختطفات و احترام وجودهم كمواطنيين اصليين في دولتهم و غيرها من الامور”.

نحن في ٲسرة تحرير جريدة دەنگێ لالش نقدم شكرنا للسيد الاكاديمي فارس الياس كتي، و نتمنی مشاركته في العديد من المؤتمرات الاخری من اجل اظهار مظلومية الايزديين للعالم..