مكافحة الإرهاب في كوردستان: مقتل 2 من مسلحي PKK وإصابة ثالث في قصف جوي تركي في شنگال

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان ، اليوم الأحد، مقتل 2 من مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK بقصف تركي في شنگال (سنجار).

بيان للجهاز ، قال أن “طائرات مسیرة للجيش التركي استهدفت سيارة لمسلحي PKK وقتلت 2 منهم فيما أصابت الثالث بجروح”.

مضيفاً ، أن ” القصف نفذ في الساعة 11:15 من صباح اليوم في الطريق الواصل بين قرية بارا وبهرافا التابعتين لناحية الشمال التابعة لقضاء شنگال “.

موضحاً ” أدى القصف الى مقتل مسلحين اثنين وإصابة ثالث بجروح بليغة”.