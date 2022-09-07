إحصائية صادمة .. هجرة أكثر من 2000 إيزيدي من العراق خلال شهر واحد

أعلنت مؤسسة “القمة” لشؤون اللاجئين في إقليم كوردستان والعراق كافة، يوم الأربعاء، أن أكثر من 2000 شخص من الديانة الإيزيدية قد هاجروا من العراق إلى بلدان أُخرى خلال شهر آب/أغسطس من العام 2022.

وأشّرت المؤسسة في تقرير نشره اليوم، زيادة الهجرة واللجوء من العراق إلى بلدان أخرى، كما أن الهجرة ازدادت بين الإيزيديين الذين يعتبرون الهجرة من العراق لأي سبب من الأسباب حلا لهم.

وطبقا لمعلومات مؤسسة القمة فإن أكثر من 2000 إيزيدي قد هاجر وغادر العراق خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

وارفق التقرير صورا لمهاجرين إيزيديين عراقيين وهم ينتظرون دخول مخيم اللاجئين في منطقة “سيريس” شمال اليونان علما أنهم عالقون منذ أسبوعين.

وفي 3 أغسطس من العام 2014، شن عناصر تنظيم داعش الإرهابي هجمات وحشية على قضاء سنجار مما أدى إلى تشريد مئات آلاف النازحين من الأقلية الإيزيدية التي تعرضت لجرائم وصفتها الأمم المتحدة لاحقا بـ”الإبادة الجماعية”، والتي تضمنت القتل والذبح والاستعباد الجنسي للنساء والفتيات.