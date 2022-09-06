لالش ايسيا يزور مديرية اسايش وسايلو قضاء الشيخان

زار وفد مكتبنا اليوم الثلاثاء بتاريخ 6/9/2022 مديرية اسايش قضاء الشيخان لتقديم التهاني للاخ العقيد قاسم سمو بمناسبة تسنمه مديرا لاسايش قضاء الشيخان نتمنى له التوفيق والتقدم في مهامه.

كما زار وفد مكتبنا اليوم الى سايلو الشيخان لتقديم التهاني الى الاخ المهندس خالد بيبو لتسنمه منصب مدير السايلو متمنيين له التوفيق والنجاح في عمله والف مبروك

پیرۆزباهی:

شاندةك ز نفیسنگەها لالش ئيسيا سەرەدانا رێڤەبەریا ئاسایشا قەزا شێخان کر ب مەرەما پیرۆزباهیا بەرێز عەقید قاسم سمۆ بۆ وەرگرتنا بۆستێ رێڤەبەرێ ئاسایشا قەزا شێخان و دکارێ خۆدا هەرى سەرکەفتی بیت و پیرۆز بیت.

هةر هوسا شاندى نفيسينكةها مة سەرەدانا سايلوا قةزا شيخان كر ب مەرەما پیرۆزباهیا بەرێز ئةندازيار خالد بيبو بۆ وەرگرتنا بۆستێ رێڤەبەرێ سایلوا قەزا شێخان و دکارێ خۆدا سەرکەفتی بیت .

