سبتمبر 05, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

وفد من طلبة الجامعات الاوربيه قسم الاثار يزورون معبد لالش

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
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وفد من طلبة الجامعات الاوربيه قسم الاثار يزورون معبد لالش

شبكة لالش الاعلامية / خاص

قالت الطالبه نيكارا من ايطاليا اثناء زيارتها الى معبد لالش مع مجموعة من طلبة قسم الاثار من الجامعات الاوربيه ( المانيا ، ايطاليا ، فرنسا ، السويد ، دانمارك ، بلجيكا ) ،في حديث الى شبكة لالش الاعلامية:

نحن سعداء لهذه الزيارة وهي فرصه لنا الى هذا المكان القديم والمقدس لدى ابناء الديانه الايزدية ، وعلى جدرانها الكثير من النقوش التي تؤكد على قدم هذه الديانه القديمه ، بعدها قام الوفد الضيف بجوله في داخل ارجاء المعبد وتحدثنا لهم عن تلك المراسيم التي تقام في المعبد ايام الاعياد والمناسبات الدينية الاخرى ، اضافة الى معنى تلك الرموز والنقوش الموجودة على جدران المعبد .
اما الطالب فردريك ؛ فقال السعادة لا توصف في هذا المكان المقدس كل شيء جميل قدم المعبد وبناء المعبد على هذا الطراز اضافة الى هذا الاستقبال الرائع من قبل ابناء الديانه الايزدية ، شكرا للجميع .

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