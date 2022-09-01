أكثر من 150 مهاجراً إيزدياً عالقون في اليونان بحالة صعبة

قصدت مجموعة من أهالي سنجار من الكورد الإيزديين اليونان بغية الانطلاق منها إلى أوروبا، لكنهم الآن عالقون في اليونان ولا تسمح لهم الحكومة اليونانية بدخول مخيمات المهاجرين ولا يستطيعون العودة، وبعد ستة أيام من الاعتصام أمام أحد المخيمات سمحت الحكومة لقسم من نسائهم وأطفالهم بدخول المخيم، أما البقية فيبيتون في الشارع المار من أمام المخيم.

عيدو خلف، واحد من المهاجرين المتواجدين أمام المخيم في اليونان، حل يوم أمس الأربعاء (31 آب 2022) ضيفاً عبر الهاتف على نشرة الظهيرة لقناة رووداو التي تقدمها شهيان تحسين، وقال: “نحن تقريباً 150 مهاجراً وجميعنا من أهالي سنجار، نبيت منذ ستة أيام أمام مخيم في مدينة سيرس، لأنهم لا يسمحون لنا بدخول المخيم”.

وأضاف عيدو خلف: “يوجد في هذه المدينة مخيمات، لكن إدارتي المخيمين تقولان إنه لا يوجد في المخيمين مكان شاغر، في حين أن بيننا نساء وأطفالاً ومسنين، وقد سمحوا أخيراً لبعض النساء والأطفال بدخول المخيم، أما بقيتنا فنبيت أمام المخيم”.

وأشار المهاجر السنجاري إلى أن “الأجواء مقبلة على موسم البرد، ومنذ خمسة أيام يتولى إيزديون مقيمون في اليونان تأمين الطعام لنا، وإلا لا يزودوننا بالطعام والماء، والشرطة تمنعنا من الذهاب للتسوق”.

يوجد بين المهاجرين المتواجدين أمام المخيم أطفال، ويقول عيدو خلف عن ذلك: “ننام الليل على الشارع وتحت الأشجار، وبيننا نحو 20 طفلاً وعدد من النساء المسنات بينهن مريضات بحاجة إلى تلقي العلاج والدواء”.

وذكر عيدو خلف أنه رغم تعهد مسؤولي المخيم لهم، عدة مرات، بالسماح لهم بدخول المخيم فإن الوضع لا يزال على حاله “حتى أنهم لا يسمحون لنا بإدخال الأطفال إلى المخيم واستخدام حماماته، ونطالب الأمم المتحدة بإنقاذنا من هذه الحالة المزرية”.

وعن مقصد هؤلاء المهاجرين، قال عيدو خلف إن المهاجرين انطلقوا من سنجار قاصدين الوصول إلى أوروبا، مشيراً إلى الأسباب التي دفعتهم للهجرة بالقول: “نفتقر في سنجار إلى فرص العمل والأمن وقد اتخذنا قرار الهجرة إلى أوروبا مضطرين”.