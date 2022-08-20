صور.. احياء ذكرى وفاة الإيزيدية “جيلان نايف” في دهوك

نظمت اليوم السبت (20 آب 2022) مراسم احياء ذكرى وفاة الشابة (جيلان برجس نايف) الإيزيدية التي فضلت الانتحار على تسليم نفسها لعناصر تنظيم داعش الذين سيطروا على مدينة الموصل عام 2014 ونفذوا عمليات الخطف والسبيّ والقتل والمجازر الجماعية ضد الإيزيديين في سنجار.

واقيمت المراسم في محافظة دهوك بحضور عدد من اقرباء الشابة الإيزيدية.

و في (20 آب 2022)، اقدمت الشابة جيلان برجس نايف على الانتحار في قضاء البعاج غرب الموصل، رفضاً للوقوع تحت قبضة عناصر داعش، وهي لم تكن تتجاوز الـ 18 عاماً.

وتم اختطاف نحو 33 شخصاً من ذوي الشابة جيلان من قبل تنظيم داعش، غالبيتهم مفقودين حتى الآن. كما ان جثّة الشابة جيلان لاتزال مفقودة في القضاء التابع لنينوى ولا يعرف مكان وجودها.