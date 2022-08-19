لالش ايسيا يزور المركز الصحي في قريتي ايسيان و بيرستك

زار وفد من مكتبنا اليوم الخميس بتاريخ 18/8/2022 المركز الصحي في قرية ايسيان، واستقبل الوفد من قبل كادر المستوصف, وقدم مكتبنا لادارة المركز درع لالش كهدية تقديرية الى ادارة المركز الصحي قي قرية ايسيان وبعض القرطاسية والمستلزمات الاخرى، تكريماً لجهودهم وعملهم في المركز الصحي .

كما زار وفد مكتبنا الى البيت الصحي في قرية بيرستك وقدم درع لالش كهدية تقدرية الى ادارة البيت الصحي في قرية بيرستك، وبعض القرطاسية والمستلزمات الاخرى، تكريماً لجهودهم وعملهم فيها.

ئيرو روزا بينج شةمبوويى ريكةفتى (18/8/2022) شاندةك ز نفيسينكةها لالش ئيسيا سةرةدانا بنكةهى ساخلةميى ل كوندى ئيسيا و مالا تةندورستى ل كوندى بيرستةكى كر، ودرعى لالش كرة ديارى بؤ كاركيريا وان … وهندةك بتفين دى بيشكيشى وان كرن و داخوازا سةركةفتنى بو وان خواست .

نفيسينكةها لالش ئيسيا

18/8/2022 الخميس