أشهر مركز ثقافي ايزيدي يختار الرئيس وهيئته الإدارية الجديدة

بعد بدء الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي الايزيدي ، يوم الخميس الماضي ، مؤتمره الـ 14 تحت شعار “لالش نبع عذب يجري دوماً عبر نهر الثقافة الكوردية”، بمشاركة 402 عضواً وحضور شخصيات رسمية واجتماعية ودينية فضلا عن مندوبي فروع ومكاتب المركز المنتشرة في عموم المناطق الايزيدية ، اختار المؤتمر الرئيس ونائبه والهيئة الإدارية الجديدة ومسؤولي الأقسام المختلفة للمركز والذين سيواصلون العمل لثلاث سنوات قادمة.

مسؤول اعلام مركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك كاروان باعدري ، قال لـ(باسنيوز) اليوم الاثنين ، ان هيئة المركز تتكون من رئيس ونائبه و 13 عضواً وقد تم اختيارهم من قبل أعضاء المؤتمر الـ 14 ، ليواصلوا خدمة الثقافة والتراث الكوردي الايزيدي بزخم وحماس اكبر.

مضيفاً ، بالقول تم اختيار سعيد جردو رئيساً جديداً للمركز ، و د. سعید خدیدا علو نائباً للرئيس، فيما تم اختيار كل من ” داود مراد ختاري ، خيري ابراهيم كورو ، باكزة حسن قاسكي ، كاروان حجي باعدري ، ناصر جوكي كرسافي ، ديارين خديدة خلف ، خلف الياس كندالي ، جعفر سمو ، جمعة العبديكو ، منيب سيدو جتو ،اسعد رشيد هفن ، دخيل نايف ، فارس كتي .

باعدري ، تابع بالقول ان الهيئة الجديدة للمركز عقدت امس أولى اجتماعاتها وناقشت خطة عملها الجديد.

ويعتبر مركز لالش الايزيدي ،من اكبر المراكز الثقافية في العراق بكثرة عدد منتسبية الذين يتجاوز عددهم الـ 7 الاف منتسب ، وكذلك بفروعه المتعددة، حيث للمركز تسعة فروع تتوزع على قضائي شنگال (سنجار) ، والشيخان ، اضافة الى ناحية بعشيقة ” كما يتواجد مقر للمركز في مدينة بيلفيلد في المانیا.