وقائع المؤتمر الرابع عشر للهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي

شبكة لالش الاعلامية/ دهوك

تحت شعار لالش نبع صافٍ يصب في مجرى الثقافة الكوردية، احتضنت قاعة محمد عارف جزيري بمدينة دهوك في يوم الخميس المصادف 4 آب اغسطس 2022 المؤتمر الرابع عشر للهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي بحضور شخصيات رسمية واجتماعية ودينية فضلا عن مندوبي فروع ومكاتب مركز لالش المنتشرة في عموم المناطق الايزيدية، واسفر المؤتمر عن انتخاب هيئة ادارية جديدة ستستمر باعمالها لثلاث سنوات قادمة.

وجرى المؤتمر بحضور و رعاية السيد ريبر احمد وزير الداخلية ممثلا عن دولة رئيس الوزراء السيد مسرور بارزاني، وحضور السيد حازم تحسين بك امير الايزدية في العالم وسماحة بابا شيخ الايزدية و ممثل عن دولة رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفی الكاظمي والسيد علي تتر محافظ دهوك والسيد فارس عيسی رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد والسيد شاخوان عبدالله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، والسيد زعيم علي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فضلا عن عدد من الشخصيات الحزبية والسياسية والادارية والاجتماعية، اضافة الى عدد من السادة النواب من برلمان الاقليم والبرلمان العراقي، اضافة لشخصيات ايزيدية اجتماعية من شتى المناطق الايزيدية، و نحو 400 من مندوبي مراكز لالش وفروعه ومكاتبه.

وبعد الترحيب بالحضور كافة من الضيوف واعضاء المؤتمر، وقف الجميع دقيقة صمت حدادا على ارواح شهداء شنكال والايزيدية وشهداء البيشمركة وكوردستان والعراق مع عزف النشيد الوطني العراقي موطني، و النشيد الوطني الكوردستاني ئه ي ره قيب.

وكانت الفقرة الاولى في منهاج المؤتمر عزف ديني على آلتي الشبّاب والدف من قبل 4 من رجال الدين من القوالين.

تلا ذلك كلمة السيد علي تتر محافظ دهوك، اعقبتها كلمة الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي، القاها الحاكم برجس، تلاها كلمة السيد ريبر احمد ممثل السيد رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني.

الفقرة التي اعقبتها كانت من قبل فرقة شاريا للفنون الشعبية، التي قدمت لوحة فنية تعبر عن الفلكلور الكوردي الايزيدي وجزء من نمط معيشتهم في الماضي القريب.

عقب ذلك، وتكريما للدور الريادي الكبير للراحل الشيخ شامو، رئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي، ولخدمته للمجتمع الكوردستاني عامة والايزيدي خاصة من خلال عمله بمركز لالش منذ تاسيسه والى يوم رحيله المؤسف والمؤلم، تم تقديم هدية لالش الى نجله السيد نيجيروان شيخ شامو من قبل سمو الامير حازم تحسين بك، اعقب ذلك استراحة قصيرة.

في الجلسة الثانية التي اقتصرت على حضور اعضاء المركز وفروعه ومكاتبه وممثلياته، تم فتح باب الترشيح للراغبين بادارة جلسات المؤتمر، حيث تقدم كل من السادة كاميران قاسم، شيخ زيدو باعذري، خدر دوملي، لازمة يوسف، و خليل سعدو، ونالوا ثقة وتصويت الحضور لادارة بقية الجلسات.

وتم قراءة اسماء المندوبين كافة، عقب ذلك، طلبت لجنة ادارة الجلسات من رؤساء واعضاء اللجان في الهيئة العليا تقديم تقاريرهم، وتم قراءة تقرير اللجنة المالية والادارية من قبل السيدة سوزان سفر وبحضور السادة نجيب جوقي، جلال نايف، هدية حسين، شيخ زهير.

وجرت مناقشات مستفيضة بين عدد من الحضور والسادة من اللجنة المالية، وتم طرح الكثير من الاسئلة والاستفسارات، وفي نهاية المطاف تم التصويت على تقرير اللجنة المالية والادارية من قبل اغلبية الحضور.

ثم اعلنت لجنة ادارة المؤتمر استراحة وجبة الغداء، تلاها القاء تقرير اللجنة الثقافية والذي القاه السيد شمو قاسم وبحضور السادة سيدو جتو، كريم سليمان، كاوة عيدو، وايضا جرت مناقشات بين الحضور ورئيس واعضاء اللجنة، وتمت المصادقة على التقرير.

عقب ذلك القى السيد ادريس سلو تقرير لجنة العلاقات الاجتماعية بمعية السادة خيري اسماعيل مسيفر، رشيد ميرزا، بير ديان جعفو، وحصل التقرير على الموافقة والتصويت بعد مناقشات عديدة.

ثم تم اعلان استراحة قصيرة، اعقبها جلسة مناقشة المنهاج الداخلي لمركز لالش، والذي حظي باهتمام كبير وتفاعل من قبل الحضور، وتم اجراء بعض التغييرات على بعض فقرات المنهاج الداخلي وبما يتوافق والظروف الحالية، ولعل من ابرزها اقامة المؤتمر العام لمركز لالش كل ثلاث سنوات.

عقب ذلك، تم الطلب من السادة اعضاء الهيئة العليا للمركز الصعود لمنصة القاعة، حيث تم الاعلان عن حل الهيئة العليا للمركز، وسط تصفيق حار من قبل السادة الحضور.

ثم تم فتح باب الترشيح للهيئة الجديدة وحسب المنهاج الداخلي لمركز لالش، وتم تقديم قائمة برئاسة السيد سعيد جردو، وضمت القائمة السيدات والسادة:

1ـ سعيد جردو

2ـ د.سعيد خديدة

3ـ داؤد مراد ختاري

4ـ خيري ابراهيم كورو

5ـ باكزة حسن قاسكي

6ـ كاروان حجي باعدري

7ـ ناصر جوكي كرسافي

8ـ ديارين خديدة خلف

9ـ خلف الياس كندالي

10ـ جعفر سمو

11ـ جمعة العبديكو

12ـ منيب سيدو جتو

13ـ اسعد رشيد هفن

14ـ دخيل نايف

15ـ فارس كتي

ونظرا لعدم وجود قائمة منافسة تم التصويت بالاجماع من قبل الحضور على اعضاء القائمة.

ثم تم تقديم التهاني من قبل الحضور للسادة من الاعضاء الجدد في الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي.