مسؤول في ENKS: عدد الإيزيديات المختطفات من قبل PKK يفوق عدد المختطفات من قبل داعش

بمناسبة مرور ثماني سنوات على الإبادة الجماعية التي تعرض لها الكورد الإيزيديون في قضاء شنگال (سنجار) على يد تنظيم داعش عام 2014، أكد مسؤول كوردي سوري، اليوم الأربعاء، أن ميليشيات حزب العمال الكوردستاني PKK تستمر بخطف ما تبقى من أطفال الإيزيديين، وزجهم في معاركها العبثية، موضحاً أن عدد النساء الإيزيديات المختطفات من قبل PKK يفوق عدد اللواتي تم خطفهن من قبل داعش.

وقال الدكتور كاوا أزيزي، رئيس ممثلية المجلس الوطني الكوردي ENKS في إقليم كوردستان لـ (باسنيوز): «إن تنظيم داعش بدعم من الدول المقسمة لكوردستان ارتكب الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين الكورد في شنگال بتاريخ 3 أغسطس/ آب حيث قام بقتل الرجال وسبي الفتيات والنساء بلا رحمة ولا شفقة ولا أية إنسانية».

وأضاف أن «تنظيم داعش تحرك بتوجيه من الأنظمة الغاصبة لكوردستان ضد الكورد في شنگال وبعدها كوباني ومناطق أخرى من كوردستان، لإبادة الكورد سواء كانوا مسلمين أو إيزيديين، لكن الشعب الكوردي العظيم الذي لا يعرف الاستسلام استطاع كسر شوكة أعتى قوة إرهابية في العالم».

واستدرك أزيزي قائلاً: «لكن بدلا من منح الكورد حقوقهم المشروعة فإن الفصائل الإرهابية تنفذ المجازر بحق الشعب الكوردي في كافة أجزاء كوردستان».

وأشار إلى أن «ما حدث للإيزيديين لم يحدث لأي طائفة أو دين أو قومية، حيث قام التنظيم أمام مرأى العالم ببيع النساء والأطفال القصر في سوق النخاسة، وقتل الرجال ومحاولة تغيير ديانتهم بقوة السلاح واستغلالهم كعبيد».

واعتبر أزيزي أن «ما جرى للإيزيديين إبادة وجريمة ضد الإنسانية»، وقال: «للأسف حتى الآن لم تقم الحكومة العراقية بواجبها الإنساني تجاه الإيزيديين، ولم تنفذ وعودها، ولم تعوض الناس، ولم تقم بواجبها في إعادة الإيزيديين إلى موطنهم الأصلي شنگال، حيث مازالوا في مخيمات اللجوء في كوردستان».

وأوضح أنه «رغم توقيع إتفاقية شنگال بين حكومة إقليم كوردستان وحكومة بغداد والأمم المتحدة الداعية بإعادة المهجرين الإيزيديين إلى ديارهم وتعويضهم وإعادة بناء مناطقهم التى دمرت، لكن الحكومة العراقية لم تنفذ الاتفاقية حتى الآن بسبب معارضة حلفاء إيران من الحشد الشعبي وميليشيات PKK لها».

وأردف أزيزي قائلاً: «إن الحشد الشعبي الشيعي المدعوم من إيران يحتل مناطق الإيزيديين ولا يسمح بعودتهم إلى ديارهم ويشجع الناس في شنگال على التشيع، آملاً في أن تتحول المنطقة إلى معبر للهلال الشيعي الإيراني إلى سوريا ولبنان والبحر الأبيض المتوسط».

وتابع أن «PKK من طرفه عرقل تحرير مدينة شنگال وقام بدعم من الحشد الشعبي باحتلال شنگال وعدم السماح للبيشمركة استكمال تحرير المنطقة».

وذكر أزيزي، أن «ميليشيات PKK تستمر بخطف من تبقى من الإيزيديين والإيزيديات لزجهم في معاركها العبثية، وتشجع على تخليهم عن قوميتهم».

كما أكد أن الحزب يمنع عودة شنگال إلى الوطن الأم، كوردستان ، ويعرقل تنفيذ اتفاقية شنگال وعودة الإيزيديين إلى ديارهم.

وفي الختام استشهد الدكتور كاوا أزيزي بمقولة أحد زعماء الإيزيديين قائلاً: «إن عدد النساء الإيزيديات المختطفات من قبل PKK يفوق عدد اللواتي تم خطفهن من قبل داعش».