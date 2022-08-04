الأمم المتحدة: 200 ألف ناج من المذابح التي ارتكبها داعش بحق الإيزيديين في العراق

قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن أكثر من 200 ألف ناجٍ من المذابح التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الإيزيديين قبل 8 سنوات ما زالوا نازحين في أنحاء العراق.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة في بيان أن “حاجات النازحين الذين يعيش بعضهم داخل مخيمات، لا تزال مرتفعة”.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة “هذا يجبر العائلات على التركيز على تلبية حاجاتهم الأساسية بدلاً من إعادة بناء حياتهم”.

وبحسب المنظمة الأممية، فقد “دمّر تنظيم داعش نحو 80 % من البنى التحتية العامة و70 % من مساكن المدنيين في مدينة سنجار ومحيطها، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية في المنطقة، وخرّب قنوات الريّ والآبار وسرق أو دمّر المعدات الزراعية والأراضي الزراعية”.

وأعلن فريق تحقيق خاص من الأمم المتحدة في أيار/مايو 2021 أنه حصل على “الدليل الواضح والمقنع” على ارتكاب عناصر داعش للإبادة ضد الايزيديين.

ولا يزال أكثر من 2700 شخص في عداد المفقودين، بينهم أشخاص مختطفون من قبل تنظيم داعش، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وقالت ساندرا أورلوفيتش، وهي من مسؤولي المنظمة الدولية للهجرة في العراق، إن “حجم الفظائع المرتكبة ضد المجتمع الايزيدي سيؤثر على الأجيال القادمة”.

وأكّدت في بيان أن “الحكومة العراقية والمجتمع الدولي يجب أن يخلقا ظروفًا تضمن للايزيديين أن هذه الفظائع لن تتكرر وأن يساعداهم في إعادة بناء حياتهم”.