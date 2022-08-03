هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم تدعو لاتخاذ خطوات تنفيذ اتفاق سنجار

دعت الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم الأطراف المعنية إلى “اتخاذ خطوات أكثر أهمية وفعالية لتنفيذ اتفاق شنكال لتطبيع الوضع الأمني وإعادة إعمار المنطقة وإعادة اللاجئين إلى وطنهم، وتوفير العيش الكريم للإيزيديين”.

وفي بيان صادر عن الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم في الذكرى الثامنة للإبادة الجماعية الإيزيدية، أكد فيه أنه “على الرغم من كل معاناة الإيزيديين وطردهم على مر التاريخ، لكنهم ما زالوا يدافعون عن دينهم الأصلي وهويتهم وثقافتهم ويحمونها”.

وأدناه نص البيان:

تصادف اليوم ذكرى الإبادة الجماعية الإيزيدية، التي ارتكبها حركة داعش الارهابية بوحشية في 3 آب 2014، بعيداً عن كل القيم الإنسانية.

بالإضافة إلى العديد من الجرائم الأخرى التي اختطفت فيها الآلاف من الفتيات والنساء والأطفال الأبرياء ولا يزال مصيرهم مجهولاً، فقد نزح العديد من الناس في المنطقة إلى مدن أخرى في كوردستان.

كما عانوا من أضرار جسيمة وأضرار لحقت بممتلكاتهم، ودمرت العديد من القرى، على الرغم من كل معاناة الإيزيديين وطردهم على مر التاريخ، لكنهم ما زالوا يدافعون عن دينهم الأصلي وهويتهم وثقافتهم ويحمونها.

وبصفتنا الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، فإننا ندعو الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات أكثر أهمية وفعالية لتنفيذ اتفاق شنكال الذي تم توقيعه بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية بتأريخ ٢٠٢٠/١٠/١ في أقرب وقت ممكن، من أجل تطبيع الوضع الأمني وإعادة إعمار المنطقة وإعادة اللاجئين إلى وطنهم، وتوفير العيش الكريم للإيزيديين.

نحني رؤوسنا لضحايا شنكال وكل شهداء كوردستان

الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم

٢٠٢٢/٨/٣