السيد الحكيم: الإبادة الإيزيدية محنة وطن وندعو لإنصافهم بإعمار مناطقهم المدمرة

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد الحكيم، الى انصاف المكون الايزيدي باعادة اعمار مناطقه المدمرة.

وقال السيد الحكيم في بيان :”الذكرى الأليمة لجريمة الإبادة الإيزيدية التي تعرض لها هذا المكون الأصيل من شعبنا الكريم على يد الإرهاب الداعشي تمثل محنة وطن بأكمله واستهدافا بشعا وإجراميا للتعددية المجتمعية في العراق”.

وأضاف “نغتنم هذه الذكرى المؤلمة لنحث المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية على تعضيد الجهود العراقية في إنصاف هذا المكون المنكوب وإعمار مناطقه المدمرة”.

كما دعا السيد الحكيم إلى “التنسيق وحل الإشكاليات بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان بما ينعكس إيجابا على استقرار مناطق الإيزيديين ونجدد الدعوة لتخليد التضحيات الجسيمة لهذا المكون المسالم لتبقى شاهدا على حجم المعاناة والجريمة النكراء التي ارتكبها الداعشيون ضده”.