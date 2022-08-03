أغسطس 03, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

قنبلة موقوتة تستهدف قوات “ايزيدخان” ولا خسائر في الارواح

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فى :شؤون ايزيدية
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قنبلة موقوتة تستهدف قوات “ايزيدخان” ولا خسائر في الارواح

قال قائد وحدات حماية إيزيدخان، حيدر ششو اليوم الأربعاء 3 آب أغسطس 2022، ان قنبلة لاصقة استهدفت سيارة نائب قائد القوات، لكن انفجارها لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو إصابات.

وقال ششو لكوردستان 24، إنهم كانوا اليوم صباحا في طريقهم لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية للإيزيديين، حين انفجرت عبوة لاصقة موقوتة دون أي خسائر في الأرواح.

وأضاف ششو، ان القنبلة كانت معدة وموقوتة لتنفجر في معسكرنا وبين قواتنا إلا أن قوات الأمن الوطني والشرطة تمكنت من السيطرة على الوضع.

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