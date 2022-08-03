رئيس إقليم كوردستان: 325 ألف إيزيدي يقطنون مخيمات النزوح و100 الف خارج البلاد

صرّح رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، بأن مئات الآلاف من الكورد الإيزيديين يقطنون مخيمات النزوح، وهاجروا إلى بلدان أخرى بسبب الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على مناطقهم في قضاء سنجار المتنازع عليه بين أربيل وبغداد.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني، في كلمة له القاها في ناحية سميل بدهوك بمناسبة الذكرى الثامنة للإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون، إنه ما يزال 325 ألف إيزيدي يقطنون مخيمات النزوح، و100 ألف منهم هاجروا إلى خارج البلاد.

واشار إلى عمق معاناة الايزيديين في العام 2014 بعد اجتياح تنظيم داعش لمناطق سنجار، مردفا بالقول “عاهدنا على أنفسنا بالعمل لمساعدة الايزيديين لتحرير مختطفيهم وتمكنا من تحرير 3554 مختطفا من قبضة تنظيم داعش، ونعمل على إنقاذ الباقين”.

كما دعا رئيس الإقليم الى التعاون مع مكتب شؤون المختطفين الإيزيديين في دهوك للعمل على تحرير من تبقى.

وأعرب عن شكره لأهالي محافظة دهوك أزاء ما قدموه من مساعدات للإيزيديين خلال الأزمة التي تعرضوا لها، وقال ان الرئيس مسعود بارزاني تعهد بتحرير سنجار، ووفى بوعده بفضل دماء البيشمركة.

الرئيس نيجيرفان بارزاني شكر ايضا دول التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الامريكية على مساعدتها لتحرير سنجار من قبضة داعش، داعيا في الوقت ذاته المنظمات الدولية لتقديم المساعدة في إعادة إعمار سنجار، قائلا، إن مساعدة سنجار واجب قانوني وأخلاقي على المجتمع الدولي.

وتطرق رئيس الإقليم الى الوضع المعيشي الصعب للنازحين الإيزيديين في مخيمات النزوح، وقال إن عشرات الآلاف لم يعودوا إلى سنجار، ولم يتم تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة كوردستان لتطبيع الأوضاع في القضاء، مؤكدا أن الخدمات سيئة ومنعدمة في سنجار إضافة إلى عدم معالجة وجود المجاميع المسلحة خارج إطار القانون، ولم تتم إعادة المختطفين كافة إلى احضان ذويهم فهذه المشاكل كلها تحتاج إلى حل.

وشدد على أنه ينبغي الكف عن استخدام سنجار كورقة سياسية، و يتعين تطبيع الأوضاع فيها، وهذا واجب يقع بالدرجة الأولى على عاتق الحكومة الإتحادية بالتنسيق والتعاون مع حكومة إقليم كوردستان، منوها إلى ضرورة تفكيك القوات غير الشرعية في سنجار وإعادة إعمارها، والعمل على الحيلولة دون تكرار الكوارث الذي تعرض لها سكانها.