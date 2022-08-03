الرئيس بارزاني: كارثة سنجار جرح عميق واستمرار لسلسة الجرائم ضد الكورد عبر التاريخ

قال الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأربعاء، ان الكارثة التي حلت بالإيزيديين في سنجار جرح عميق، مؤكدا أنها استمرار لسلسة الجرائم ضد الكورد عبر التاريخ.

وقال الرئيس بارزاني في بيان بمناسبة الذكرى الثامنة على هجوم تنظيم داعش على قضاء سنجار، “تمر اليوم ثماني سنوات على الهجوم الإرهابي على سنجار، إن جريمة الإبادة الجماعية في سنجار هي جرح عميق في جسد شعب كوردستان، وتعرض اخواتنا وإخواننا الإيزيديون في هذه الكارثة، لسطوة الإرهابيين بسبب قوميتهم الكوردية ومعتقداتهم. ان ما فعله مجرمو داعش ضد اخواتنا واخواننا الإيزيديين كان استمرارا لسلسلة الكوارث والجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الكوردي عبر التاريخ”.

وجدد الرئيس بارزاني دعوته لتنفيذ الاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار المتنازع عليه بين أربيل وبغداد.

وشدد الرئيس بارزاني على ضرورة مغادرة القوات والمجاميع والميليشيات المسلحة غير القانونية، القضاء.

وأضاف “في ذكرى كارثة الإبادة الجماعية بسنجار، فإنه للأسف وعلى الرغم من الاتفاق المبرم بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية على مستقبل وإدارة سنجار إلا أنه لم يتم تنفيذ هذا الإتفاق بعد، وسنجار لا تزال في أيدي مجاميع ومسلحين يمنعون النّاس من العودة، وإعادة إعمار سنجار”.

وشدد الرئيس مسعود بارزاني على أن الخطوة الأولى هي تضميد جراح سنجار، وإعادتها إلى أيدي أصحابها الأصليين، ومغادرة تلك القوات والميليشيات المنطقة، وتنفيذ اتفاق سنجار،مؤكدا أنه من الضروري أيضا اتخاذ تدابير لمنع الكوارث والظلم والجرائم ضد الإيزيديين وغيرها من الحوادث من الوقوع مرة أخرى.