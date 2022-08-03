واشنطن تدعو لتطبيق قانون الناجيات الإيزيديات

أكدت السفيرة الامريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي التزام بلادها بعدم تمكين تنظيم داعش الارهابي من فرض أيديولوجيته مرة أخرى، مشددة على ضرورة تنفيذ قانون الناجيات الايزيديات.

وقالت رومانوسكي في تغريدة لها اليوم الاربعاء 3/8/2022 بمناسبة الذكرى الثامنة على فاجعة شنكال وارتكاب تنظيم داعش الارهابي مجازر إبادة جماعية ضد الايزيديين، “ننضمُّ اليوم إلى المجتمع الايزيدي في تذكّر أولئك الذين فُقِدوا وكذلك الناجين من الإبادة الجماعية على يد داعش”، مضيفة “نجدد إلتزامنا لضمان عدم تمكّن داعش من فرض أيديولوجيتها البغيضة مرةً أخرى”.

وتابعت رومانوسكي “نُشجّع جميع الأطراف على تنفيذ اتفاقية شنكال وقانون الناجين الايزيديين”.