الهجرة والمهجرين بدهوك: الإيزيديون ينتظرون تنفيذ اتفاقية سنجار كي يعودوا لمناطقهم

أكد مدير الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك، بيرديان بير جعفر، أن أوضاع النازحين من سنجار تسوء يوماً بعد يوم، ولم يبق لديهم أمل بالعودة إلى مناطقهم بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية فيها.

ومنذ 8 سنوات يعيش أكثر من 135 ألف نازح من سنجار في 15 مخيماً بمحافظة دهوك، عدا عن 189 ألفاً آخرين يعيشون خارج المخيمات، جميعهم يتطلعون للعودة إلى موطن آبائهم وأجدادهم.

مدير الهجرة والمهجرين وخلية الأزمات في محافظة دهوك، بيرديان بير جعفر، قال لشبكة رووداو الإعلامية، إنه “لم يبق أمل بالعودة لدى النازحين من سنجار، بسبب سوء الوضع الأمني في مناطقهم”.

وأوضح أن “أكثر من 20 ألف نازح إزيدي عادوا إلى مناطقهم في عام 2019، عاد أكثر من 10 الآف منهم إلى إقليم كوردستان في غضون ثلاثة أيام، بسبب الاشتباكات بين الجيش العراقي وحزب العمال الكوردستاني في أيار من ذلك العام”.

بيرديان بير جعفر لفت إلى أن “أوضاع النازحين في إقليم كوردستان غير مستقرة، وينتظرون تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية في شهر أيار 2022، والتي لم تنفذ أي من فقراتها حتى الآن”.

مدير الهجرة والمهجرين في دهوك، أضاف أن “مسلحي حزب العمال الكوردستاني والحشد الشعبي يشكلون عقبة أمام عودة أهالي سنجار إلى مناطقهم”، مشدداً على أن “أهالي سنجار يخشون من تعرضهم إلى الأذى والترهيب مجدداً”.

ونوّه إلى أن “الحكومة العراقية قررت اغلاق جميع المخيمات، لكن حكومة إقليم كوردستان لن تغلق أي مخيم ولن تعيد أحداً رغماً عنه”، لافتاً إلى أن “البقاء في المخيمات أو العودة أمر يعود إلى النازحين أنفسهم”.

وتنص الاتفاقية المبرمة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، على تعيين 2500 من نازحي سنجار على ملاك الشرطة.

كما تنص على تعويض أهالي سنجار، وخروج القوات غير النظامية من القضاء، وبقاء الشرطة الاتحادية هناك فقط.

بيرديان بير جعفر، أكد أن نقاط الاتفاقية كلها تصب في مصلحة أهالي سنجار الذين لا يستطعيون العودة بسبب “المسلحين غير الشرعيين”.

وأشار إلى أن “المساعدات التي تقدم إلى المخيمات انخفضت بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث تركز منظمات الأمم المتحدة بشكل أكبر على المناطق التي تشهد حروباً مثل أفغانستان وأوكرانيا”.

مدير الهجرة والمهجرين في دهوك نوّه إلى أن المنظمات الدولية “غيّرت مهامها من مساعدة اللاجئين والنازحين في إقليم كوردستان إلى التنمية البشرية، ولا نرى في ذلك أمراً جيداً، رغم أن حكومة إقليم كوردستان قامت بواجبها 100%”.