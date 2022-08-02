نيجيرفان بارزاني: نطمئن عوائل الإيزديين المختطفين بسعينا للعثور على المختطفين وإعادتهم

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء 2 آب/أغسطس 2022، الأخوات والإخوة الإيزديين بعيد أربعينية الصيف (چلێ هاڤینێ).

وقال رئيس إقليم كوردستان: «أهنئ الأخوات والإخوة الإيزديين كافة في كوردستان وفي كل مكان من العالم، أحر التهاني بعيد أربعينية الصيف، وأخص منهم بالتهنئة الذين لا زالوا في مخيمات النزوح. أرجو أن يجلب هذا العيد الأمان والخير والمسرات معه».

وأضاف «في كل الأعياد والمناسبات، نستذكر أخواتنا وإخواننا الإيزديين الذين راحوا ضحايا على يد الإرهاب، وننحني إكراماً لأرواحهم، ونطمئن عوائل المختطفين منهم إلى أننا في سعي دائم للعثور على المختطفين وإعادتهم والكشف عن مصائرهم».

مردفاً «أرجو لكل الإيزديين عيداً هانئاً آمناً، وكل عام والجميع بخير وسعادة».