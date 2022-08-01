غداً.. الايزيديون يحتفلون بعيد ورثوه من زمن “النبي نوح” في “معبد لالش” (صور)

يحتفل الايزيديون يوم غد الثلاثاء، بعيد اربعينية الصيف بعد البدء بها في الرابع والعشرين من حزيران في كل عام وتستمر لاربعين يوما.

ويقول رجل الدين الايزيدي فالح حسن لوكالة شفق نيوز؛ ان “رجال الدين والروحانيين يصومون خلال هذه الفترة ويطبقون مبدأ الخلوة بالابتعاد عن ملذات الحياة وفي الثاني من آب يكونوا قد أكملوا أربعين يوما ويؤدون مراسم العيد في معبد لالش بشيخان”.

ويضيف حسن؛ أن “رجال الخدمة يستقبلون الزائرين للمشاركة في المراسم في الليل وعمل اكلة السماط”، مشيرا الى ان “تاريخ الاحتفال بعيد اربعينية الصيف يعود الى زمن النبي نوح”.

يشار إلى أن يوم الغد الثلاثاء المصادف الثاني من آب، يعدُّ اول أيام العيد.