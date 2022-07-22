لالش بعشيقة يهنئ مدير أسايش الشيخان

إعلام مركز لالش/ بعشيقة

مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع/ بعشيقة يقدم التهاني والتبريكات للسيد مدير أسايش الشيخان…

في صباح يوم الخميس ٢٠٢٢/٧/٢١ ..

قام وفد من مركزنا بتقديم التهاني والتبريكات إلى السيد إلى الأخ المقدم( قاسم سمو ) لمناسبة تسنمه مديرا لأسايش قضاء الشيخان حيث رافقنا في هذه الزيارة القيمة السيد دكتور جلال نايف سليم عضو الهيئة العليا لمركز لالش دهوك وعضو مجلس قضاء الموصل سابقا والأخ يزدين خدر الباراني الوجه الأجتماعي ورجل الأعمال. وتم الترحيب بالوفد الزائر وعمل ونشاطات مراكز لالش في جميع مناطق الأيزيدية وتطرق الحديث حول أوضاع المنطقة بشكل عام . تمنياتنا للسيد قاسم سمو بالموفقية والنجاح الدائم في مهامه ومنصبه الجديد..

وفي ختام الزيارة تم توديع الوفد بحفاوة كبيرة بنفس حفاوة الإستقبال.

وبعدها توجه الوفد إلى مقر الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني وتم اللقاء مع السيد( علي خليل ) مسؤول الفرع الرابع عشر للحزب وتقديم له التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتم استقبالنا بحفاوة بالغه من جناب السيد مسؤول الفرع ودار الحديث حول أوضاع المنطقة بشكل عام والأيزيدية بشكل خاص وأمور أخرى تخص عمل ونشاطات مركز لالش..

