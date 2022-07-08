جمع تواقيع نيابية لإعتراف البرلمان بالإبادة الجماعية للإيزيديين

أعلن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، انه سيقوم بجمع تواقيع من اعضاء مجلس النواب من أجل تصويت البرلمان بالاعتراف بالإبادة الجماعية الايزيدية.

وقال خليل في بيان، ان “البرلمان الالماني اعترف بهذه الابادة، لينضم الى برلمانات الدول التي اعترفت بالابادة الجماعية الايزيدية”.

وقدم “الشكر والتقدير لشعب وبرلمان وحكومة المانيا، على هذا القرار الذي ينم عن حرص وشعور بمسؤولية باقي الشعوب وابراز مظلومية الاقليات، اذ ان هذا القرار هو تاريخي”.

ودعا خليل “البرلمان العراقي الى ان يحذو حذو البرلمانات العالمية التي اعترفت بالابادة الجماعية للايزيديين، اذ ان البرلمان العراقي اولى من هذه البرلمانات بالاعتراف بالابادة الجماعية الايزيدية، فهو اعلى سلطة تشريعية بالبلد، وهو ممثل الشعب العراقي عامة والاقلية الايزيدية خاصة”.

وعّد، “اعتراف البرلمان العراقي بهذه الابادة بانه سيرسل رسالة اطمئنان للايزيديين وباقي الاقليات الدينية ويمنحهم الثقة الدافع بالتشبث بارضهم، ويؤكد بان بلاد وادي الرافدين هو البلد الجدير باحتضان جميع ابناءه، اذ ان منح الحقوق ليس غريبا على العراق مهد الحضارة واول من شرع القوانين بالتاريخ”.

واستطرد خليل ، ان “عدم الاعتراف بالابادة الايزيدية خطأ وخطيئة بعلاقات العراق المحلية والدولية وكذلك المنظمات ذات الطابع الانساني”.