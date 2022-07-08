المانيا تعترف بارتكاب داعش “إبادة جماعية” بحق الأيزيديين

اعترف البرلمان الألماني، بأن ماحصل من جرائم بحق الايزيديين على يد ارهابيي تنظيم داعش عام 2014، كانت “إبادة جماعية”، كما وصفها من قبل محققون تابعون للأمم المتحدة.

وقال ماكس لوكس النائب عن حزب الخضر، إن “الاعتراف بالإبادة الجماعية هو خطوة أساسية للتغلب على الصدمات التي تعرض لها المجتمع الإيزيدي”، مذكرا بالوضع الهش للناجين الذين ما زالوا يعيشون في العراق.

وأضاف لوكس، أن “حياة آمنة والسلام هذا ما يجب أن يكون طموحنا للمجتمع الأيزيدي”.

وألمانيا التي تعيش فيها جالية أيزيدية كبيرة، واحدة من الدول القليلة التي اتخذت إجراءات قضائية ضد تنظيم داعش.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أدانت محكمة ألمانية داعشياً عراقيا بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد المكون الأيزيدي.

وتعرض الكورد الأيزيديون للاضطهاد من قبل تنظيم داعش وشمل ذلك خطف نساء وفتيات وقتل مئات الرجال.

وأعلن فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة في مايو/أيار 2021 أنه جمع “أدلة واضحة ومقنعة” على ارتكاب ارهابيي داعش إبادة جماعية ضد الأيزيديين.

وفي يوليو/تموز الماضي أقرّ البرلمان البلجيكي بإجماع أصوات أعضائه، قراراً اعترف فيه بارتكاب تنظيم داعش جريمة “إبادة جماعية” بحقّ الكورد الأيزيديين في العراق.