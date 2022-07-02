بغداد تخصص رواتب لا تقل عن 800 ألف دينار للناجيات الإيزيديات

تبدأ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إعتباراً من شهر آب المقبل، تسجيل الناجيات الإيزيديات لغرض منحهن رواتب شهرية وتعويضات.

وبحسب مدير عام شؤون الناجيات، ستتم مقابلة الناجيات، بالإضافة إلى فتح موقع إلكتروني لمن تقيم منهن خارج العراق، لكن التعويضات لا تشمل “أطفال داعش”.

وأعلنت مدير عام شؤون الإيزيديات في الوزارة، سراب إلياس، لشبكة رووداو الإعلامية، أن “تسجيل أسماء الناجيات من تنظيم داعش سيبدأ في شهر آب المقبل، لمنحهن رواتب للمرة الأولى، تنفيذاً لقانون الناجيات الإيزيديات”، لافتة إلى عملية التسجيل ستجري عن طريق الوزارة.

وحول طريقة تسجيل أسماء الناجيات، أوضحت أن “لجنة خاصة شكلت لغرض مقابلة الناجيات اللواتي تقدمن بطلبات الينا، وبعد المصادقة على الطلبات ستسجل أسماؤهن في قائمة معلومات مديرية شؤون الناجيات، ومن ثم يمنحن الرواتب وحقوق أخرى نص عليها قانون الناجيات الإيزيديات”.

يذكر أن قانون الناجيات الإيزيديات قد أقر في آذار 2021 من قبل مجلس النواب العراقي، وشكلت الحكومة العراقية في تموز من نفس العام المديرية العامة لشؤون الناجيات من تنظيم داعش، وعينت سراب إلياس، وهي إيزيدية، مديراً عاماً لها.

التعويضات تشمل نحو 3000 كوردية إيزيدية

في 30 حزيران 2022، أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان، تسجيل محاكم نينوى 1259 كوردية إيزيدية خطفن من قبل داعش، منهن 564 دون 18 عاماً، مبيناً أن مصير 145 إيزيدية مازال مجهولاً.

تقول سراب إلياس لرووداو، إن عدد المختطفات الإيزيديات يصل إلى نحو 3000، لكن عدد المختطفات من المسيحيات، الشبكيات والتركمانيات ليس واضحاً.

بالنسبة للناجيات اللواتي يقمن خارج العراق، سيتم تسجيل أسمائهن من خلال موقع إلكتروني، سيفعّل قريباً. وفيما يتعلق بإقليم كوردستان، تبحث وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتح مكتب لها في محافظة دهوك، لتسهيل تسجيل الناجيات اللواتي يقيم قسم منهن في المحافظة، وفق سراب إلياس.

كم يبلغ راتب الناجية الإيزيدية؟

يأتي منح الرواتب والإمتيازات الأخرى للمرة الأولى للناجيات من تنظيم داعش، بعدما أقر مجلس النواب العراقي قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية في (8 حزيران 2022)، بتمويل يبلغ 25 ترليون دينار.

وتوضح مدير عام شؤون الناجيات، أن 25 مليار دينار من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي خصصت للمديرية لتنفيذ قانون الناجيات الإيزيديات.

وينص قانون الناجيات الإيزيديات الذي يشمل أيضاً الناجيات من المكونات المسيحية، التركمانية والشبكية، على منح المشمولة بأحكام القانون، قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية مجاناً، وصرف راتب شهري لها لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي الذي يبلغ 400 الف دينار، ووفق ذلك لن يقل الراتب الذي ستحصل عليه عن 800 الف دينار.

التعويض لا يشمل أطفال داعش

تبقى المشكلة فيما يتعلق بالتعويضات حول شمول أطفال اعتداءات مسلحي داعش بحق الإيزيديات، المعروفين بأطفال داعش وكان آباؤهم من مسلحي التنظيم.

ووفق مدير عام شؤون الناجيات، فأن “الأطفال الذين ولدوا نتيجة اعتداءات مسلحي داعش بحق المختطفات، لا تشملهم رواتب وتعويضات حسب قانون الناجيات الإيزيديات”.

وكان تنظيم داعش قد هاجم قضاء سنجار بمحافظة نينوى في عام 2014 واختطف أكثر من 6500 كوردي إيزيدي، أكثر من 3500 منهم من النساء، تم انقاذ أكثر 2000 منهن لاحقاً