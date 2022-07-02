تربية بعشيقة تثمن دور مركزي لالش بحزاني ولالش بعشيقة

تقديرا للدعم الذي يقدمه مركزينا مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني ومركز لالش فرع بعشيقة لعمل ونشاطات قسم تربية بعشيقة ومساعدة طلبتنا في الامتحانات الوزارية سنويا وفي مختلف المجالات ..

وجهت تربية بعشيقة كتابي شكر وتقدير الى رئيسي المركز ، وخلال حفل تكريم الطلبة الاوائل للصف السادس الابتدائي الذي اقيم صباح هذا اليوم اشاد الدكتور رياض حموكا مدير تربية بعشيقة بدور المركزي ودعمهم المتواصل التربية واثنى على جهود مركز لالش الثقافي والاجتماعي في كافة المجالات ودورهم الفعال في المجتمع .. بدورنا نعتبر هذه الشهادة وسام فخر واعتزاز يزيدنا اصرارا في خدمة طلبتنا الأعزاء والذي كان على الدوام من اسمى اهدافنا في المركز .. كل الشكر والتقدير الى تربية بعشيقة والى الأستاذ القدير الدكتور رياض حموكا على هذا التكريم.