مستشار رئيس إقليم كوردستان لشؤون الإيزيديين: العثور على 87 مقبرة جماعية حتى الآن

أعلن مستشار رئيس إقليم كوردستان لشؤون الإيزيديين، حسين قاسم، عن العثور على 87 مقبرة جماعية حتى الآن، في وقت توجه المئات من سكان قضاء سنجار، بمراسم دينية وعزف للدفوف، لفتح ستة مقابر جماعية في قرية “قنى”.

وأوضح حسين قاسم، لشبكة رووداو الإعلامية، أنه “بحسب إحصاءاتنا، تم تحديد 87 مقبرة جماعية، ويتواصل العمل للعثور على مقابر جماعية أخرى”، مبيناً أن “هناك المئات من المقابر الجماعية في حدود قضاء سنجار، بناء على ما أدلى به ذوو الضحايا والناجون من شهادات، تم لغاية الآن فتح 36 منها بصورة رسمية”.

من جانبه، أوضح خالد خدر، من ذوي الضحايا، أن “هناك 6 مقابر مقابر جماعية في قرية قنى سيتم فتحها”، معرباً عن الأمل في أن تفتح “حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية المقابر الأخرى في أقرب وقت”.

ويقول إلياس خلف الذي يسكن القرية الواقعة جنوب جبل سنجار، بأنه شاهد بنفسه جرائم تنظيم داعش، مبيناً بأن ابنه الذي كان يبلغ 18 عاماً أحد الضحايا، حيث تم رميه بالرصاص أمام عينيه.

وتحدث لرووداو عن لحظة وصول داعش إلى قريته قائلاً: “كنا نقف في مكان مرتفع عندما دخل داعش إلى قريتنا واعتقل السكان جميعهم وقال لهم، ارفعوا الرايات البيضاء ولن نؤذيكم، لكنهم بعد أن جمعوا جميع السكان قاموا برميهم وقتلوهم جميعاً. كنت أشاهد من مكان مرتفع ولم استطع أن أفعل شيئا”.

وشارك في مراسم فتح المقابر الجماعية، ذوو الضحايا، الشخصيات الدينية ومسؤولو المؤسسات الحكومية.