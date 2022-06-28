الروزبياني النائب الأول لمحافظ نينوى يعقد ندوة موسعة في ناحية بعشيقة

اعلام لالش بحزاني

بالتعاون والتنسيق مع مركزنا مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني ومركز لالش فرع بعشيقة عقد الحقوقي الاستاذ سيروان الروزبياني النائب الأول لمحافظ نينوى ندوة موسعة عصر هذا اليوم في قاعة لالش بحزاني حضرها السيد عصام الزيباري مسؤول لجنة محلية باشيك الحزب الديموقراطي الكوردستاني والسيد ذنون يونس يوسف مدير ناحية بعشيقة والسيد حازم قنبر مدير ماء نينوى والسادة رؤساء المجالس الاجتماعية في بعشيقة وبحزاني ومختاري القصبتين واعضاء الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي ومسؤولي واعضاء اتحاد المعلمين والطلبة والشبيبة والنساء ومدراء الدوائر الحكومية في المنطقة ورجال الدين الافاضل ووجهاء وشخصيات ثقافية واجتماعية مختلفة بالاضافة الى السادة في ملتقى المتقاعدين الاكارم ..

استهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت وإجلال على ارواح شهداء العراق جميعا وشهداء الكورد وكوردستان .. رحب بعدها السيد رعد طارق رئيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني بالسادة الحضور وقدم ايجازا مختصرا عن اجندات الندوة والجلسة ، بعدها القى الروزبياني كلمة قال في مستهلها شرف عظيم وكبير لي ان اكون بينكم اليوم لاستمع الى همومكم ومشاكلكم ومعوقاتكم ونعمل بكل طاقتتا على حلحلتها واضاف ، نتلقى على الدوام توجهيات واوامر من الرئيس مسعود البارزاني على ان نخدم جميع مكونات محافظة نينوى وعلى وجه الخصوص الاقليات الدينية ، من جانبه قال السيد عصام الزيباري مسؤول لجنة محلية باشيك الحزب الديموقراطي الكوردستاني نحن هنا اليوم وننسق مع ممثلينا الاداريين والحكوميين في محافظة نينوى وعلى تواصل مستمر معهم من اجل ان نخدم ناحية بعشيقة ونقدم كل ما نستطيع من اجل الارتقاء بها نحو الأفضل وهذا جزء من واجبنا تجاه جماهيرنا وناسنا واهلنا في المنطقة ، وقدم شكره وتقديره الى مركزي لالش بحزاني ولالش بعشيقة على تنظيم هذه الندوة المميزة .. بدوره رحب السيد ذنون يونس يوسف مدير ناحية بعشيقة باسمه ونيابة عن جميع أهالي ناحية بعشيقة والقرى التابعة لها بالسيد الروزبياني والوفد المرافق له ، وقال بدورنا كادارة محلية في ناحية بعشيقة وباعتبارنا مسؤولي الوحدة الإدارية في المنطقة ننسق بشكل مستمر من اجل تقديم أفضل الخدمات للمنطقة وما تشهده ناحية بعشيقة من إعمار وتطور هو نتيجة حتمية لتظافر جهود الجميع ..

استمع بعدها السيد سيروان الروزبياني الى مداخلات الحضور ومقتراحاتهم ومشاكلهم ومعوقاتهم ووعد بدراسة جميعها وإيجاد الحلول المناسبة لها ، وأجاب على جميع أسئلة واستفسارات الحضور وناقش العديد منها مع السيد مدير الناحية ومدراء الدوائر الحكومية المتواجدين .