من نشاطات مركز لالش بعشيقة

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إعلام مركز لالش/ بعشيقة

المجلس الاجتماعي الايزيدي في بعشيقة ومركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بعشيقة يقدمون التهاني والتبريكات للسيد بير ديان …

في صباح هذا اليوم الأحد ٢٠٢٢/٦/٢٦ قام وفد من المجلس الاجتماعي الايزيدي في بعشيقة ومركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بعشيقة بتقديم التهاني والتبريكات إلى السيد( بير ديان ) بمناسبة تسنمه مدير عام دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك…

حيث تم استقبال الوفد الزائر بحفاوة بالغه من قبل السيد بير ديان وبحضور السيد مناف حسن كاركير الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني ومسؤول انتخابات الفرع.. والسيد سيدو جتو كاركير الفرع السابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني والسيد الدكتور باسل جوقي قائمقام ديوان محافظة دهوك.. وتم الحديث حول أوضاع المنطقة بشكل عام وفي نهاية الزيارة تم توديع الوفد بحفاوة كبيرة وشكر الحضور المجلس الاجتماعي ومركز لالش بعشيقة على هذه الزيارة القيمة….

وبعدها توجه الوفد إلى مقر الفرع( ١٧) للحزب الديمقراطي الكوردستاني وتم اللقاء مع السيد( كوهدار علي جوقي ) كاركير الفرع بمناسبة تسنمه هذا المنصب…

تمنياتنا لهم بالموفقية والنجاح الدائم إن شاء الله في مهامهم ومناصبهم الجديدة…

