فيان دخيل تبحث مع وزير العدل الاتحادي اليات تفعيل التخصيصات للناجيات الايزيديات

وزير العدل: انصاف الناجيات الايزيديات يحظى باهتمامنا الكبير

بحثت النائبة الايزيدية فيان دخيل مع وزير العدل الاتحادي، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبد الستار محمد اليات تفعيل التخصيصات المالية لمديرية الناجيات الايزيديات التي تم الاقرار بها ضمن قانون الامن الغذائي.

وخلال اللقاء، قالت دخيل انه “بعدما اقر مجلس النواب العراقي قانون الامن الغذائي، والذي من ضمن فقراته تخصيص مبلغ قدره 25 مليار دينار عراقي لصالح مديرية الناجيات الايزيديات التي سبق تشكيلها بقانون لعام 2021، نرى انه ينبغي البحث عن الاليات المناسبة لتفعيل هذا الملف، من اجل الاسراع بتعويض الناجيات الايزيديات وفق القوانين السارية”.

واضافت “ونحن نرى ان هذا الملف ينبغي ان يكون بالتنسيق بين بغداد والسلطات المختصة في حكومة اقليم كوردستان، والحكومة المحلية في محافظة نينوى .

من جانبه، قال وزير العدل، القاضي سالار عبد الستار محمد ان “تنظيم داعش الارهابي والاجرامي اساء والحق الاذى بكل العراقيين بمختلف اطيافهم الدينية والقومية والمذهبية، وان تعويض الضحايا وانصافهم واجب وطني وانساني واخلاقي”.

وتابع “ملف الناجيات الايزيديات وشمول اعداد من المستحقين بالرعاية الاجتماعية يحظى باهتمامنا الكبير، وسنعمل مع الجهات المختصة من اجل انصافهم وتعويضهم وفق القوانين العراقية، وسنحرص على تذليل العقبات التي قد تعترض هذه العملية التي هي عملية انسانية قبل اي شيء اخر”.