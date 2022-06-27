الغانمي يوجه لجنة الوثائق الثبوتية لإصدار المستمسكات لنازحي نينوى في دهوك

دعا وزير الهجرة والمهجرين وكالة عثمان الغانمي إلى ضرورة الاستمرار في تلبية احتياجات النازحين والعمل بوتيرة آلية في هذا المجال.

وذكر بيان لمكتب الغانمي، انه تابع عمل لجنة مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لإصدار المستمسكات الثبوتية لنازحي محافظة نينوى من القاطنين في مخيمات قضاء زاخو في محافظة دهوك.

وبين انه استقبلت اللجنة في اليوم الأول لعملها اكثر من الف أسرة وانجزت جميع معاملاتهم وعملت على إرسالها إلى محافظة نينوى ليتم اصدارها.

واوضح أن هذه العملية لمنح الوثائق الثبوتية للنازحين هي الحادية عشر في محافظة دهوك على ان تستمر من ٢٣ حزيران الجاري ولغاية ٢ تموز المقبل.

وبين انه استمعت اللجنة إلى مشاكل ومعوقات النازحين بما يخص عمل المديرية وحلها بأسرع وقت ممكن.