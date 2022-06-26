استئناف فتح المقابر الجماعية في سنجار

أعلن الفريق الوطني المعني بفتح المقابر الجماعية في سنجار، اليوم الاثنين، استئناف العمل مجددا في إحدى قرى القضاء.

وقال مدير المنظمة الايزيدية للتوثيق خيري علي ابراهيم لوكالة شفق نيوز، إن “الفريق الوطني من مؤسسة الشهداء ودائرة المقابر الجماعية سيستانف عمله بفتح مقابر جماعية في قرية قني شرقي سنجار”. واضاف ابراهيم، ان “ستة مواقع للمقابر موجودة في تلك المنطقة”، مشيرا إلى أن “المقابر الجماعية تضم رفات الضحايا الايزديين الذين قضوا على يد تنظيم داعش عام 2014”.

وأوضح أن “الجهات المعنية فتحت اكثر من ثلاثين مقبرة جماعية من أصل 87 مقبرة”، مؤكدا ان “الرفاة تنقل حين العثور عليها الى دائرة الطب العدلي في بغداد للتعرف على هوياتهم”.