لجنة الخدمات النيابية: حصة سنجار من قانون الأمن الغذائي 200 مليار دينار

أكد رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية في البرلمان العراقي، محما خليل، ان حصة محافظة نينوى من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية تصل الى ترليون و150 مليار دينار، ومنها 200 مليار دولار حصة قضاء سنجار.

خليل قال لشبكة رووداو الإعلامية، الخميس (23 حزيران 2022)، ان “حصة محافظة نينوى من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية تبلغ ترليون و150 مليار دينار، والمبلغ سيوزع على مناطق المحافظة حسب التوزيع السكاني وحجم الدمار فيها، من اجل تنفيذ مشاريع ستراتيجية مثل تمديد المياه والمجاري والطرق وبعض المشاريع الاخرى”.

وذكر محما خليل الممثل لدائرة سنجار بمحافظة نينوى ان 200 مليار دينار من المبلغ المخصص لنينوى سيذهب الى قضاء سنجار، وانه من المقرر ان يبحث يوم الاحد 26 حزيران 2022 كرئيس لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب العراقي ونائب عن محافظة نينوى وقضاء سنجار مع وفد مرافق له آلية توزيع هذا المبلغ المخصص مع محافظ نينوى نجم الجبوري.

من جانبه اشار محافظ نينوى انه تم تخصيص ترليون و150 مليار دينار في قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، لنينوى، وسيتم صرف المبلغ المخصص على اعمال ترميم الموصل االقديمة وقضاء سنجار وكذلك إحياء الزراعة في المحافظة.

ونوّه الجبوري الى انه على اساس الاتفاقية القائمة بين العراقي والصين، سيتم بناء 92 مدرسة جديدة في نينوى، فيما قال محما خليل بهذا الشأن: “سنناقش يوم الأحد المقبل مع محافظ نينوى هذا الموضوع وحصة المناطق الكوردستانية في حدود محافظة نينوى من هذه المدارس”.

في 8 حزيران 2022، صادق مجلس النواب العراقي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والذي يبلغ حجم المال المخصص فيه 25 ترليون دينار.