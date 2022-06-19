مركز لالش سيعقد مؤتمره الرابع عشر قريبا

شبكة لالش الاعلامية

عقدت الهيئة االعليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي اليوم السبت 18حزيران 2022 اجتماعا اعتياديا، باشراف السيد حاكم برجس نائب رئيس المركز وبحضور اعضاء الهيئة العليا ومسئولي الفروع، وتم خلاله التطرق االى العديد من المحاور.

في احد المحاور ناقش االحضور عقد المؤتمر العام الرابع عشر للمركز، وقرر الشروع في الاعداد لعقد المؤتمر ما بين 20- 25/7/2022، حيث شكلت عدة لجان من الهيئة العليا لهذا الغرض.

في محور اخر من هذا الاجتماع ناقش الوضع الراهن في شنكال، حيث ادانت القصف التركي على شنكال ومقتل المدنيين جراء ذلك. واكدت على ان وجود القوات الغير شرعية في شنكال هي السبب الرئيسي لما يحدث هناك من مخاطرعلى حياة المدنيين العزل.

وفي ختام الاجتماع ناقش اعضاء الهيئة العليا ومسئولي الفروع اهم اعمال ونشاطات المركز.