جلسة حوار حول اربعينية الصيف في لالش ايسيان

أقام مكتب لالش ايسيا عصر يوم الجمعة بتاريخ (17/6/2022) جلسة حوار حول اربعينية الصيف، وكيفية بدأ سنة الطقس والمناخ لدى الايزيدية، في حديقة قاعة لالش ايسيا بحضور جمع من المثقفين والمعلمين والشباب.

قدم مسؤول مكتبنا مقدمة عن اربعينية الصيف لدى الاقوام الآرية وتاريخها الذي يعود الى زمن قديم، ومقارنتها مع اربعينية الصيف في الديانة الايزيدية، وهي صوم اربعين يوماُ من قبل رجال الدين فيها، والكثير من العامة يصومون فيها يوماُ واحداُ او أكثر.

و بعدها دارت مناقشات مستفيضة في الجلسة بين المشاركين، وكيف كان رجال الدين سابقاُ يصومون فيها ، وكيفية الصوم فيها الآن، وجرى مناقشة عن التغيرات الشكلية والكمالية في طريقة صوم الاربعينية الان، ينبغي تجنبها والتي تختلف كلياُ عن طريقة الصوم الحقيقية في السابق.

ئيرو روزا ئينيىَ ريَكةفتى (17/6/2022)و ل دةم زمير(6)ى هيفارى، نفيسينكةها لالش ئيسيا رابوو ب كيرانا كورةكى بازنى ل دؤر بابةتى جلى هافينى و ميزوو وكةفنيا جلةيى د ئيزدياتى دا .

بابةت هات بيشكيشكرن ز لايى بةربرسى نفيسينكةها مة و دان و ستاندنةكة دريَز هات كةنكةشة كرن د ناف بةرا مامؤستا و رةوشةنبيران دا .

اعلام مكتب لالش ايسيا

17/6/2022 الجمعة