ناشطة ايزيدية: PKK يستخدم المدنيين في شنگال كدروع بشرية

قالت ناشطة مدنية ايزيدية ، اليوم الخميس ، ان مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK ، ينصبون مقرات لهم في المناطق السكنية ، مشيرة الى ان احدى مقراتهم تقع قرب مشفى ناحية سنوني التابعة لقضاء شنگال (سنجار) مايعرض حياة السكان المدنيين للخطر.

الناشطة المدنية سهام عيد، قالت لـ(باسنيوز) ان سكان ناحية سنوني طالبوا آسايش ايزيدخان ومجلس ناحية سنوني (مؤسستان تابعتان لـ PKK) بضرورة اخلاء الناحية . مشيرة الى انهم طالبوا مراراً بنقل مقر لهم يقع قرب مشفى ناحية سنوني ، لكن من دون جدوى ، قائلة “لايستمعون لمطالبات الأهالي”.

الناشطة المدنية، أوضحت انه بعد الاستهداف التركي لمقرات PKK في ناحية سنوني امس وسقوط طفل ضحية للقصف زاد غضب الاهالي، وطالبوا الحزب التركي بإخلاء المقر الواقع قرب المشفى في اقرب وقت.

الناشطة المدنية الايزيدية سهام عيد، تابعت بالقول ان لـ PKK والجماعات المرتبطة به العديد من المقرات داخل المنازل وفي الاحياء السكنية بهدف استخدام المدنيين كدروع بشرية ضد القصف الجوي التركي. ولفتت الى انها ليست المرة الأولى التي يذهب فيها المدنيون ضحايا لعمليات القصف وتلحق اضرار مادية بممتلكاتهم.

وكان مقر امني لـ PKK في ناحية سنوني تعرض ، امس الأربعاء ، الى قصف جوي تركي ، خلف قتلى وجرحى في صفوف عناصر الحزب ، بالإضافة لسقوط طفل وجده ضحايا لهذا القصف الذي خلف كذلك اضرار مادية .

وكان المقر المستهدف يقع في منطقة مكتظة بالسكان المدنيين في ناحية سنوني .

وعقب القصف، طالب تجمع غاضب لسكان الناحية امام مقر لمسلحي PKK، الحزب التركي بإخلاء المنطقة وترك الأهالي وشأنهم.

وأظهرت لقطات فيديو سكان غاضبين في المكان اشتبك بعضهم مع مسلحي الحزب الذين حاولوا الاعتداء على المحتجين لمنعهم من التظاهر والاحتجاج .