بضمنها شنكال.. وفد من برلمان كوردستان يزور ‹المتنازع عليها› الأسبوع القادم

من المقرر أن يزور وفد من برلمان كوردستان، الأسبوع المقبل، المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، وسيقدم تقريره حول هذه المناطق إلى حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية.

عبد الناصر أحمد، النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في لجنة المناطق الكوردستانية والبيشمركة في برلمان كوردستان، قال لـ (باسنيوز): «إننا في لجنة المناطق الكوردستانية سوف نزور خانقين ومناطق أخرى، ونريد جمع معلومات عن الأوضاع في هذه المناطق والتحدث إلى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وقائمقامي هذه المناطق، ومن ثم رفع تقرير عن الأوضاع في هذه المناطق إلى برلمان كوردستان والحكومة العراقية».

وأضاف «سنزور كل المناطق من خانقين الى شنگال (سنجار) وسننشر تقريرنا حول هذه المناطق»، وأردف «قضاء كفري يتبع لسلطة إقليم كوردستان، إلا أن ناحية جبارة، مدير الناحية فيها كوردي وتتبع لسلطة بغداد».

وأشار إلى أن «قوات أسايش وشرطة كوردستان تنتشر في خانقين، ومعظمهم من الكورد التابعين لحكومة إقليم كوردستان، لكنهم يعملون هناك».

ولفت إلى أن «الكورد هم الأكثر نفوذاً في هذه المناطق، لذلك نريد الحفاظ على حقوق الكورد فيها ونقل صوت الكوردستانيين».