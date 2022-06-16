“يونيسف” تدين مقتل طفل في شنگال في غارة‌ تركیة‌ استهدفت مقراً لـ PKK

ادانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ، اليوم الخميس ، مقتل طفل في قضاء شنگال (سنجار) اثر غارة جوية تركية استهدفت مقراً لحزب العمال الكوردستاني PKK في القضاء ، امس الأربعاء.

وقالت المنظمة الأممية ، في بيان: “صُدمت اليونيسف بمقتل طفل يبلغ من العمر 12 عامًا في أعقاب هجوم في منطقة سنجار بمحافظة نينوى”.

البيان أضاف : “تدين اليونيسف جميع أعمال العنف ضد الأطفال وتشارك العائلة في الحداد على مقتل ابنهم . حيث يجب ألا يكون اي طفل ضحية للعنف أومشاهدته أو الخوف منه”.

مردفاً “وتدعو اليونيسف جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية الأطفال في جميع الأوقات وبدون تأخير، فكل الأطفال في العراق يستحقون أن يعيشوا حياتهم دون تهديد دائم بالعنف”.

وقالت المنظمة “تناشد اليونيسف جميع الأطراف لضمان سلامة ورفاهية الأطفال والشباب، وتدعو إلى دعم حق الأطفال في الحماية والعيش في بيئة خالية من العنف في جميع الأوقات”.

وكانت مصادر محلية قالت امس الأربعاء ، إن الغارة الجوية التركية التي استهدفت ، مقراً أمنياً تابعاً لحزب العمال الكوردستاني PKK في شنگال ، أسفرت عن استشهاد طفل (12 عامًا) ومسن ، هو جد الطفل.

ويقع المقر المستهدف ، في منطقة مكتظة بالسكان المدنيين في ناحية سنوني التابعة لقضاء شنگال.

تلك المصادر اشارت الى ان الطفل الضحية يُدعى صالح شيفان ، أرسلته والدته إلى محل بقالة عندما أصابت الغارة الجوية مقر PKK في الحي .