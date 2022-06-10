من نشاطات مركز لالش بعشيقة

إعلام مركز لالش/ بعشيقة

بالتنسيق والتعاون بين مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع/ بعشيقة والمجلس الإجتماعي الايزيدي وفريق سأصنع ذاتي لرعاية الأيتام والتأهيل النفسي والأسري وبالتعاون المباشر مع الجمعية الأيزيدية والتأخي الخيرية.

في الساعة الخامسة من عصر يوم الأربعاء ٢٠٢٢/٦/٨ أقام فريق سأصنع ذاتي لرعاية الأيتام والتأهيل النفسي بقيادة الدكتور ( خالد البصيصي ) وفريق الجمعية الأيزيدية والتأخي الخيرية المتمثلة بالسيد المهندس الأمير ( حربي معاوية ) وممثلها في بعشيقة السيد تحسين جبور خضر . بتوزيع ملابس للأطفال الأيتام وعددهم( ٥٥) طفل وطفلة ومن جميع مكونات بعشيقة دون سن ( ١٢) سنة مع ميداليات وشهادات ترمز إلى شعار هذه المنظمة. وعلى قاعة لالش بعشيقة..

حيث القى السيد رئيس فريق سأصنع ذاتي لرعاية الأيتام كلمة معبرة عن منطقة بعشيقة. وبعدها القى السيد رئيس الجمعية الأيزيدية والتأخي الخيرية كلمة حول التعاون والتعايش السلمي بين جميع المكونات ثم تلتها كلمة السيد بركات حسو عمر نائب رئيس مركز لالش بعشيقة شكر فيها جميع الحضور والقائمين على هذا الدعم للأطفال الأيتام في المنطقة…

وفي النهاية شكر الجميع مركزنا على هذا التعاون والتنسيق العالي..

