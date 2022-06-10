فيان دخيل: دعم الناجيات الايزيديات والنازحين عموما في صلب اهتمام الديمقراطي الكوردستاني

ـ اعادة الحياة لسنجار يكون بتقديم الخدمات وليس بافتعال الازمات والصراعات

بعد انتهاء التصويت على قانون الامن الغذائي في مجلس النواب العراقي، نؤكد اننا لم ندخر جهدا في سبيل استحصال تخصيصات مالية مستحقة لعموم الايزيديين وخاصة اهلنا في سنجار، حيث اننا تمكنا وبدعم لا محدود من كتلة الديمقراطي الكوردستاني وحلفاؤه في مجلس النواب من تخصيص 25 مليار دينار لصالح الناجيات الايزيديات مع تخصيص 50 مليار دينار للنازحين عموما، اضافة الى تخصيصات اخرى ضمن تنمية الاقاليم وصندوق المناطق المحررة التي ستشمل محافظة نينوى والمناطق الايزيدية فيها.

بلا شك ان ما نقوم به هو واجب على عاتقنا، لكن ينبغي التاكيد على ان الاهتمام في الناجيات الايزيديات والنازحين عموما ياتي في صلب اهتمام الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فضلا عن ان رؤيتنا تتلخص في ان اعادة الحياة للمناطق المحررة وخاصة سنجار يكون بتوفير التخصيصات وقديم الخدمات وليس بافتعال الازمات والصراعات التي تمنع عودة النازحين لمناطقهم.

مع الاشارة الى ان ملف الناجيات الايزيديات واعمار المناطق المحررة واعادة النازحين يحظى باهتمام ومتابعة المجتمع الدولي.

النائب فيان دخيل

9 حزيران 2022