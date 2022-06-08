ضمن “الأمن الغذائي”..

تخصيص 70 مليار دينار لدعم قانون الناجيات الايزيديات (وثيقة)

أعلنت النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيان دخيل، يوم الأربعاء، تخصيص 70 مليار دينار عراقي لدعم قانون الناجيات الايزيديات ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي صوت عليه البرلمان اليوم.

وذكر المكتب الاعلامي لدخيل في بيان، أنه “بجهود مميزة من قبل الكتل الكوردستانية وبالاخص نواب كتلة الحزب الديموقراطي الكوردستاني وجهود النائبة فيان دخيل، تم تخصيص مبلغ (70 مليار دينار عراقي ) لدعم قانون الناجيات الايزيديات”، موضحا أن “النائبة دخيل ستتولى المتابعة مع وزارة العمل لحصول الناجيات على رواتبهن ومستحقاتهن”.

وكان مجلس النواب العراقي قد أقر قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 في 1 آذار 2021.

ويعترف القانون رسميًا بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها تنظيم داعش بحق المجتمعات الايزيدية والتركمانية والمسيحية والشبكية.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر قانون الناجيات الايزيديات أساسًا سليمًا لتقديم الإغاثة التي طال انتظارها للنساء الايزيديات والناجيات الأخريات من خلال تقديم الدعم المالي للناجيات، وتدابير لإعادة تأهيلهن، وتوفير الأرض، والسكن، والتعليم، وحصة في التوظيف في القطاع العام.